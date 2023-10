ΗΠΑ: Η κλιμάκωση του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή του Ιράν

Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ανέφερε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:02

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα μπορούσε να οδηγήσει στην προοπτική το Ιράν να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν μιλώντας στο CBS, προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου μετώπου στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το Ιράν θα επέλεγε να εμπλακεί απευθείας με κάποιο τρόπο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε πιθανό ενδεχόμενο», ανέφερε ο Σάλιβαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν συνομιλίες μέσω τρίτων με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, για να προειδοποιήσουν την Τεχεράνη να αποφύγει την κλιμάκωση.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που αυξάνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου. Υπήρξαν ανταλλαγές πυρών μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ στις συγκρούσεις εμπλέκονται και παλαιστινιακές μαχητικές ομάδες που δρουν στην περιοχή.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε από εννιά ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου.

Following reports regarding sirens sounded in northern Israel, nine rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.

The IAF intercepted five rockets according to protocol.

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 15, 2023