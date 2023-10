Νετανιάχου: Το επόμενο στάδιο έρχεται - Έτοιμος να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις δηλώνει ο στρατός

Μεγαλώνει η αγωνία για τους αμάχους. Αβίωτη η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα αναφέρει ο ΟΗΕ. Απομακρύνεται από το Ισραήλ διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ.

Στο κατακόρυφο η αγωνία για την τύχη των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς στις 16:00 εξέπνευσε η παράταση του ισραηλινού τελεσιγράφου για εκκένωση όλων των αμάχων από το βόρειο τμήμα της Γάζας. Το τελεσίγραφο ήταν με μήνυμα του ισραηλινού στρατού (IDF), που ήταν γραμμένο στην αραβική γλώσσα. Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, όπου οι δυνάμεις του IDF είναι έτοιμες για την χερσαία επέμβαση τους στον παλαιστινιακό θύλακα- κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Το ότι η ώρα της εισβολής στη Γάζα πλησιάζει, έμμεσα το επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε στο X, το οποίο τον δείχνει να επισκέπτεται και να συνομιλεί με τους στρατιώτες του ισραηλινού στρατού ανέφερε: «Με τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή με τη Γάζα. Είμαστε όλοι έτοιμοι». Σε ξεχωριστή δήλωση το γραφείου του ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είπε στους Ισραηλινούς στρατιώτες: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Israeli Prime Minster, Benjamin Netanyahu while Visiting a number of Settlements in Southern Israeli today asked a Group of IDF Soldiers, “Are you ready for the next Stage?” to which they Replied, “Yes” with Netanyahu then saying, “The next Stage is coming.” pic.twitter.com/yl3rCKIgQI

