Guardian: Η ασύλληπτη φρίκη της σφαγής στο κιμπούτς Κφαρ Aζά

Πετυχαίνοντας τον τέλειο αιφνιδιασμό, οι μαχητές της Χαμάς επιδόθηκαν σε απίστευτες βαρβαρότητες κατά των 750 κατοίκων. Φέρνει στο νου τις χειρότερες σφαγές του ΙΚ, ανέφερε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Στην Κφαρ Αζά, κανείς δεν ήταν πολύ μεγάλος, πολύ νέος ή πολύ αδύναμος για εξαιρεθεί από τη σφαγή. Ο ισραηλινός στρατός χρειάστηκε 12 ώρες για να φτάσει στο κιμπούτς των 750 ανθρώπων στο νότιο Ισραήλ και οι μάχες συνεχίστηκαν εκεί για τρεις ημέρες. Σε αυτό το διάστημα οι ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν και ακρωτηρίασαν δεκάδες πολίτες, αναφέρει ο Guardian.

«Μητέρες, πατέρες, μωρά, νεαρές οικογένειες σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους, στο καταφύγιο, στην τραπεζαρία, στον κήπο τους», είπε ο ταγματάρχης Ιτάι Βερούβ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στο BBC, καθώς οι στρατιώτες του έψαχναν σπίτι- σπίτι για επιζώντες και θύματα. «Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι πεδίο μάχης. Είναι σφαγή», ανέφερε.

