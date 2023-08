Βρετανία: Xάος στα αεροδρόμια λόγω «τεχνικού προβλήματος» - Περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και ότι θέτει σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή αεροσκαφών όσο εργάζεται για να το διορθώσει.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της NATS.

We are aware NATS is currently experiencing a technical issue. We are seeing delays, and cancellations are likely. We apologise for any inconvenience and ask you to contact your airline for further information.

