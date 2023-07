Η Δευτέρα 3 Ιουλίου ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία

Η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία - σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Προβλέψεων για το Περιβάλλον- ήταν η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.

Η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία - σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Προβλέψεων για το Περιβάλλον- ήταν η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.

Πιο αναλυτικά, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε τους 17,01 βαθμούς Κελσίου ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ του Αυγούστου του 2016, όταν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είχε φτάσει τους 16,92 βαθμούς Κελσίου.

Η μέτρηση της Δευτέρας είναι η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολούθηση του καιρού το 1979, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν πως είναι η υψηλότερη από τότε που άρχισαν οι καταγραφές μετρήσεων στα τέλη του 19ου αιώνα.

Tuesday was the world's hottest day ever recorded with a global temperature of 17.18°C (62.9°F) - CCI pic.twitter.com/XQPr4ENzxs

