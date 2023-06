Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» τη φωνή του Τζον Λένον για τους Beatles

Ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Πίτερ Τζάκσον, κατάφερε να «απεγκλωβίσει» τη φωνή του Λένον «από ένα μικρό κομμάτι κασέτας».

Ο θρύλος των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνει, δήλωσε στο BBC ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να «απεγκλωβίσει» και να καθαρίσει τα φωνητικά του Τζον Λένον από μια παλιά ηχογράφηση, επιτρέποντάς τους να συμπεριληφθούν σε ένα επερχόμενο κομμάτι.

«Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, ξέρετε. Είναι κάτι που όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε» είπε ο Βρετανός μουσικός όταν ρωτήθηκε για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ίδιος είπε ότι ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Πίτερ Τζάκσον, κατάφερε να «απεγκλωβίσει» τη φωνή του Λένον «από ένα μικρό κομμάτι κασέτας».

Σύμφωνα με το CNBC, ο Τζάκσον το 2021 κυκλοφόρησε ένα οκτάωρο ντοκιμαντέρ με τίτλο The Beatles: Get Back με χρωματισμένο και καθαρισμένο αρχειακό υλικό του συγκροτήματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να αναγνωρίσει τα φωνητικά του Λένον ως διακριτά από τα όργανα και τις παρεμβολές στο παρασκήνιο.

«Έτσι, όταν ήρθαμε να φτιάξουμε αυτόν που θα είναι ο τελευταίος δίσκος των Beatles, ήταν ένα demo που είχε ο Τζον, πάνω στο οποίο δουλέψαμε και το τελειώσαμε. Θα κυκλοφορήσει φέτος» ανέφερε ο ΜακΚάρντεϊ.

«Καταφέραμε να πάρουμε τη φωνή του Τζον και να την καθαρίσουμε μέσω αυτής της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιξάρουμε τον δίσκο όπως θα κάναμε κανονικά. Σου δίνει κάποιο είδος ελευθερίας» συμπλήρωσε

Το BBC ανέφερε ότι αναμένεται να είναι ένα τραγούδι του Λένον από το 1978 με τίτλο Now And Then, το οποίο ο ΜακΚάρντεϊ έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να «τελειώσει». Ο Lennon δολοφονήθηκε το 1980.

Στην πρόσφατη περιοδεία του, ο 80χρονος ΜακΚάρντεϊ ερμήνευσε τραγούδια με ένα καθαρισμένο φωνητικό κομμάτι του Λένον, καθώς και ένα βίντεο του καλλιτέχνη στη σκηνή μαζί του.