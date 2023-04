Καιρός: Ζέστη και αφρικανική σκόνη τη Μ. Παρασκευή – Πού θα βρέξει

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από το πρωί το Βόρειο Ιόνιο, τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως τμήματα της Θράκης ενώ έως το μεσημέρι θα επεκταθούν στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Σποραδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από το πρωί το Βόρειο Ιόνιο, τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως τμήματα της Θράκης ενώ έως το μεσημέρι θα επεκταθούν στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Ο υετός που αναμένεται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και πιο συγκεκριμένα τους 24-26 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία και Στερεά, τους 20-24 oC στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές και τους 25-27 oC στην Κρήτη. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 27-29 oC.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες όμως από το μεσημέρι οι αυξημένες συγκεντρώσεις θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τέλος, νότιοι άνεμοι 4-6 και τοπικά 5-7 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο οι αρχικά νότιοι άνεμοι 4-6 μποφόρ θα στραφούν από το μεσημέρι σε δυτικούς 3-5 μποφόρ. Στον χάρτη 2 φαίνονται οι περιοχές όπου ο άνεμος θα ξεπεράσει τα 6 μποφόρ (πορτοκαλί σκίαση) καθώς και η επικρατούσα διεύθυνσή του.

Οι περιοχές όπου ο άνεμος θα ξεπεράσει τα 6 μποφόρ και επικρατούσα διεύθυνσή του.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Από το πρωί αναμένονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως σε τμήματα της Θράκης. Εως το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, όμως από το μεσημέρι οι αυξημένες συγκεντρώσεις θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 22, στη Θεσσαλία από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 9 έως 20, στην Στερεά από 8 έως 25, στην Πελοπόννησο από 6 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 20, στις Κυκλάδες από 12 έως 21, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 20 και στην Κρήτη από 10 έως 27 και τοπικά στα βόρεια έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει για το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Μεγάλο Σάββατο

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία ύφεση στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για λίγες παροδικές βροχές στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και είναι πιθανόν να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 με γρήγορη εξασθένηση, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 και κατά τόπους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι στα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που σταδιακά από τις πρωινές ώρες θα πυκνώσουν από τα δυτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.