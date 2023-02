Γαλλία: Άνδρας που έπεσε από κτίριο στη Λα Ντεφάνς προκάλεσε πανικό στον κόσμο και την επέμβαση της αστυνομίας

Η αστυνομία νωρίτερα ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην εμπορική συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού. Προκλήθηκε πανικός στον κόσμο που νόμιζε ότι έπεσαν πυροβολισμοί όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος στο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps. Ωστόσο, όπως αναφέρει το BFMTV επικαλούμενο αστυνομική πηγή, ο κρότος δεν προκλήθηκε από πυροβολισμούς αλλά από έναν άνδρα που έπεσε από κτίριο από μεγάλο ύψος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανάν είχε προωθήσει tweet της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού που έλεγε ότι δυνάμεις βρίσκονταν επί τόπου ασφαλίζοντας τον χώρο και καλούσε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανήρτησε νωρίτερα ένα tweet με το οποίο συμβούλευε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Το αστυνομικό τμήμα του Παρισιού δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο tweet του.

Κάποιοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Σε μια φωτογραφία διακρίνεται ένας τραυματίας, πεσμένος στο πάτωμα.

#Paris #France explosion and shots heard in shopping center La Defense. People are fleeing the building in panic. pic.twitter.com/c6SbMMIUpc

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 18, 2023