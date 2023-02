Cans are here, let’s raise our glasses: Η Βίκος καταφθάνει στη φετινή HORECA με ανανεωμένα προϊόντα και συσκευασίες

Με κεντρικό μήνυμα το «Cans are here, let’s raise our glasses”, η Βίκος Α.Ε. παρουσιάζει στη φετινή έκθεση HO.RE.CA τις ολοκαίνουριες συσκευασίες των αναψυκτικών της από γυαλί και αλουμίνιο, οι οποίες με τον πρωτοποριακό τους σχεδιασμό καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών των επαγγελματιών της καφεστίασης και των ξενοδοχείων, με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) συμμετέχει στην έκθεση, την κορυφαία συνάντηση για τη φιλοξενία και τη μαζική εστίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.

Στο Hall 1, περίπτερο Α02/Β01, η Βίκος Α.Ε. θα έχει την ευκαιρία να συστήσει στο κοινό το εύρος των προϊόντων της και οι επισκέπτες του περιπτέρου της θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν απολαυστικά cocktails.

Η παρουσία της Βίκος Α.Ε. σε άλλη μια HORECA έρχεται να ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική παρουσία της εταιρείας, σε συνέχεια μιας χρονιάς εντυπωσιακών επιδόσεων, και μιας επιτυχημένης επένδυσης της ολοκαίνουριας μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης στο Καλπάκι Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας που την έχουν καταστήσει κορυφαία στον κλάδο της.