ΠΟΥ - Κορονοϊός: Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στην Κίνα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσει την πρόσφατη αύξηση των μολύνσεων από COVID-19 στην Κίνα, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Οι μολύνσεις από COVID-19 αυξήθηκαν στην Κίνα αυτόν τον μήνα, μετά την άρση της πολιτικής της «μηδενικής COVID», συμπεριλαμβανομένων των τακτικών μοριακών διαγνωστικών τεστ για τον νέο κορονοϊό στον πληθυσμό της.

Αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή, οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν έχουν όλες επιβάλει τεστ COVID για τους ταξιδιώτες από την Κίνα.

«Για να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου για την κατάσταση της COVID-19 στο έδαφος της #China, ο ΠΟΥ χρειάζεται πιο λεπτομερείς πληροφορίες», αναφέρει ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμα που ανάρτησε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο Twitter.

