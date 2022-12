ANKA-3 και KIZILELMA: Στα «σκαριά» νέα drones από την τουρκική αμυντική βιομηχανία

Μιλώντας προ ημερών ενώπιον του τουρκικού κοινοβουλίου, ο Οκτάι είχε υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι το νέας γενιάς ANKA-3 MIUS «πρόκειται να ανοίξει μια νέα σελίδα στον τομέα των UAV».

Τα σχέδια του ANKA-3, ενός νέου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi), παρουσίασε η κρατική τουρκική αμυντική βιομηχανία TAI (Turkish Aerospace Inc).

Οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του εν λόγω αεροσκάφους αναμένονται μέσα στο 2023, ενώ προ ημερών είχε πραγματοποιηθεί και η πρώτη δοκιμαστική πτήση του drone KIZILELMA της εταιρείας Baykar υπό την ομπρέλα της οποίας παράγεται το γνωστό διεθνώς Bayraktar TB-2.

Turkish defense company TAI releases the design pictures of unmanned fighter jet ANKA 3 MIUS.

It is expected to conduct flight tests in the first half of 2023 pic.twitter.com/Mw7mLy6mWb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 24, 2022