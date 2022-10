Πούτιν: Συμμετείχε σε άσκηση με πραγματικά πυρά - Έριξε σαν ελεύθερος σκοπευτής

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πυροβολεί με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή - Επιθεώρησε κέντρο εκπαίδευσης στο Ριαζάν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθεώρησε την Πέμπτη ένα χώρο εκπαίδευσης με στρατεύματα και εμφανίστηκε να πυροβολεί με όπλο ελεύθερου σκοπευτή.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρέοδρος ταξίδεψε στο Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος τον ενημέρωσε για το πώς εκπαιδεύονταν οι άνδρες, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Βίντεο στα social media δείχνουν τον Πούτιν να φορά ακουστικά και να πέφτει στο έδαφος και πυροβολώντας με ένα όπλο, σαν στρατιώτης, σε πεδίο βολής. Μετά σηκώνεται, ξεσκονίζει το παλτό του και χτυπά έναν στρατιώτη στον ώμο ευχόμενος «καλή επιτυχία».

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) October 20, 2022