Tέλος τα ποτήρια μιας χρήσης στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολης

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IN THE LOOP, sustainability partner 2022 του ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, κάνει πράξη και φέτος την κυκλική οικονομία.

Η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας ΙΝ ΤΗΕ LOOP, μία πρωτοβουλία του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, βάζει τέλος στα ποτήρια μιας χρήσης σε όλες τις καφετέριες της διοργάνωσης του ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ που θα διεξαχθεί 8 -11 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, σε συνεργασία με το ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, θα υπάρχουν μόνο επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια σε τρία συλλεκτικά σχέδια, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Συγκεκριμένα, τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης των πλαστικών απορριμμάτων καθώς έχουν λιγότερο πλαστικό από τα κοινά επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, είναι 100% ανακυκλώσιμα γιατί παράγονται από ένα μόνο υλικό και παράλληλα είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο.

Η πλατφόρμα IN THE LOOP προωθεί τη συνεργασία εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και καταναλωτών, παρέχοντας βιώσιμα προϊόντα και καινοτόμες επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις, ενώ σχεδιάζει και εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού και ελεγχόμενου κύκλου, εφαρμόζοντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για τα πλαστικά και πρωτοπόρες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη, πάνω από 120 μεγάλες ελληνικές εταιρείες αγκάλιασαν την πρωτοβουλία IN THE LOOP, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη και στη χώρα μας.