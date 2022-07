Βρετανία: Διακοπή on air στο debate των υποψήφιων για την πρωθυπουργία (+video)

Προέκυψε θέμα υγείας και όχι ζήτημα ασφάλειας, με τους 2 υποψήφιους να είναι καλά στην υγεία τους.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στη διάρκεια ενός debate μεταξύ των δύο υποψηφίων για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην αρχηγία του Συντηρητικού κόμματος (Τόρις) και κατά συνέπεια στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Την ώρα που το debate μεταξύ του πρώην υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ και της νυν υπουργού Εξωτερικών, Λις Τρας, ήταν σε εξέλιξη, ακούστηκε ένα δυνατός ήχος, με την Τρας να αναφωνεί «Ω, Θεε μου!», πηγαίνοντας προς το σημείο απ' όπου ακούστηκε ο θόρυβος.

WATCH: Loud bang heard during debate for UK’s next prime minister before feed cuts out pic.twitter.com/LsC84Xbl9N

— BNO News (@BNONews) July 26, 2022