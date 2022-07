Copernicus: Στο «κόκκινο» ο χάρτης της Ευρώπης - Σε ακραίο κίνδυνο φωτιάς η Αττική

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε πολύ ακραίο κίνδυνο φωτιάς.

Σε ακραίο κίνδυνο φωτιάς βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής σύμφωνα με χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημοσιοποίηση του χάρτη έρχεται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε Πεντέλη, Διώνη, Δασαμάρι, Ντράφι, Παλλήνη. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου βρίσκονται επίσης η Λακωνία και η Δυτική Ελλάδα.

Σε κατάσταση πολύ ακραίου κινδύνου βρίσκονται Έβρος και περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Για την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Ο χάρτης δείχνει όλες τις χώρες της Μεσογείου να αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July

Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger"), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥

🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷

More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/1Ef8pyCuwH

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2022