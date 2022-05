Μπακατσέλος: Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ οδηγήθηκαν στο υψηλότερο σημείο επί της θητείας του Πάιατ

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ οδηγήθηκαν στο υψηλότερο σημείο επί θητείας του Τζέφρι Πάιατ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Μπακατσέλο.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ οδηγήθηκαν στο υψηλότερο σημείο επί θητείας του Τζέφρι Πάιατ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος σε πρόσφατη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που διοργάνωσε το επιμελητήριο.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά σε σημερινή ανακοίνωση, «κατά την εκδήλωση ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με θέα τον αττικό ουρανό και την Αθήνα, τίμησαν τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, για την πολύτιμη συνεισφορά του στην εδραίωση του ισχυρού δεσμού ανάμεσα στις δύο χώρες, την προώθηση των μεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη θερμή του φιλία και υποστήριξη στη χώρα μας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν και οι άρρηκτοι δεσμοί με το επιμελητήριο, οι οποίοι και θα συνεχισθούν και από τη νέα θέση του κ. Πάιατ ως US Assistant Secretary of State for Energy Resources.

Η θητεία του κ. Πάιατ, σε αυτά τα 6 χρόνια, συνδυάστηκε με ένα πλήθος παρεμβατικών δράσεων και πρωτοβουλιών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με καταλύτη την παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018, γεγονός που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός επενδυτικού κύματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη χώρα μας και μιας ανεπτυγμένης συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Στον απερχόμενο πρέσβη απονεμήθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου τιμητική περγαμηνή ενώ σε μια κίνηση συμβολισμού για την αγάπη του απερχόμενου πρέσβη στην ποδηλασία του δόθηκε η επίσημη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος, αναφερόμενος στα 6 χρόνια θητείας του κ. Πάιατ σημείωσε: «Έπετια από σχεδόν έξι χρόνια θητείας σας στη χώρα μας, αφήνετε παρακαταθήκη ένα πλούσιο και ουσιαστικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ οδηγήθηκαν στο υψηλότερο σημείο. Αυτός ο κύκλος φωτίστηκε από την παρουσία σας και ένα ρόλο καθοριστικό και ταυτόχρονα εμβληματικό, σε μια θέση καίριας ευθύνης, σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, με τα γεγονότα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Στο πρόσωπό σας αναγνωρίζουμε έναν συνοδοιπόρο που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη των μεγάλων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, με εμβληματική στιγμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018, με τις ΗΠΑ, ως τιμώμενη χώρα -εκεί όπου όλα ξεκίνησαν- έναν υποστηρικτή της Ελλάδας στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου, και ένα φίλο των Ελλήνων, όλων ημών στο Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και εμού προσωπικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ