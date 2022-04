Έκκληση Μισέλ στον Πούτιν για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

Call with President Putin @KremlinRussia_E

Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter.

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022