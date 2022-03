Επισημοποιήθηκε το μεγάλο deal ΗΠΑ-ΕΕ για 15 δισ. κυβικά μέτρα LNG στην Ευρώπη

Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας ότι οι χώρες εισαγωγής ενέργειας συνεχίζουν να ενισχύουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν με έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επισημοποιήθηκε το μεγάλο deal ΗΠΑ-ΕΕ για την παροχή τουλάχιστον 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη φέτος, το οποίο έχει ως στόχο να τερματίσει την εξάρτηση της Ένωσης από τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

«Η δέσμευση των ΗΠΑ να παράσχουν στην ΕΕ επιπλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG φέτος είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα αντικαταστήσει την προμήθεια LNG που λαμβάνουμε επί του παρόντος από τη Ρωσία» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσέθεσε ότι «η Ευρώπη θα εργαστεί για να εξασφαλίσει σταθερή ζήτηση για επιπλέον LNG των ΗΠΑ τουλάχιστον έως το 2030. Στοχεύουμε σε περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως».

«Σήμερα συμφωνήσαμε σε ένα κοινό σχέδιο προς τον στόχο αυτόν, επιταχύνοντας παράλληλα την πρόοδό μας προς ένα ασφαλές μέλλον καθαρής ενέργειας», υπογράμμισε ο Μπάιντεν στην ανακοίνωσή του.

«Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται σε δύο βασικά ζητήματα, πρώτον να βοηθήσει την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και δεύτερον να μειώσει την συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της Ευρώπης», επισήμανε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσαν τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και την ΕΕ για τους επόμενους χειμώνες.

Η «Task Force for Energy Security» θα καθοδηγείται από έναν εκπρόσωπο από τον Λευκό Οίκο και έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της task force, θα είναι η διαφοροποίηση των προμηθειών LNG σε ευθυγράμμιση με τους κλιματικούς στόχους και η μείωση της ζήτησης για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας ότι οι χώρες εισαγωγής ενέργειας συνεχίζουν να ενισχύουν οικονομικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν με έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επί του παρόντος, η ΕΕ λαμβάνει περίπου το 40% του φυσικού της αερίου μέσω ρωσικών αγωγών ενώ αρκετοί από τους οποίους διέρχονται μέσω της Ουκρανίας.

The transatlantic partnership stands stronger than ever.

In a world faced with disorder, our unity upholds fundamental values and rules that our citizens believe in.

And we are determined to stand up against Russia’s brutal war.

