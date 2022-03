Μόσχα και Κίεβο εξετάζουν το επόμενο βήμα - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί - Καταδίκη από το Διεθνές Δικαστήριο

«Φως στο τούνελ» του πολέμου διαφαίνεται μετά από 21 ημέρες μαχών στο έδαφος της Ουκρανίας, την ώρα που ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο.

Η ελπίδα για συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έρχεται μέσα από ένα δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίοι κάνουν λόγο για «προσχέδιο 15 σημείων για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία».

Είναι πολύ νωρίς να αποκαλύψουμε οποιοδήποτε σημείο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τις προσεχείς μέρες μπορεί να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinfrom, μετά από δήλωση του συμβούλου του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει πως «οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό» με ένα «μοντέλο ουδετερότητας», ενώ η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει εγγυήτριες δυνάμεις.

Να θυμίσουμε πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στο αμερικανικό κογκρέσο και με αναφορές στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το Πέρλ Χάρμπορ και το Κογκρέσο ζήτησε περισσότερη βοήθεια και επέμεινε στο αίτημα για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε διάγγελμα του πως «το μόνο που θέλουμε εμείς είναι η ειρήνη», προσθέτοντας ότι χρειάζονται νέες προσπάθειες για τη λήψη των εχθροπραξιών.

«Χρειάζεται υπομονή. Και κόπο, όπως κάνει η αντιπροσωπεία μας που συνομιλεί με την ομάδα της Ρωσίας.

Είναι δύσκολο αλλά σημαντικό, γιατί έτσι τελειώνει ο κάθε πόλεμος. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και όπως μου λένε οι θέσεις των διαπραγματευτών ακούγονται τώρα περισσότερο ρεαλιστικές. Ωστόσο, χρειάζεται χρόνος για αποφάσεις που θα είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας» συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε στο δίκτυο RBC ότι κάποιου είδους διατυπώσεις έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται και να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε πως για τη Μόσχα προέχει το ουδέτερο status που πρέπει να έχει η Ουκρανία καθώς και η ελευθερία της χρήσης της ρωσικής γλώσσας στη χώρα.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε τη Ρωσία σήμερα να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε εναντίον της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου, σε μια προκαταρκτική απόφαση στην προσφυγή του Κιέβου.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να διακόψει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 στο έδαφος της Ουκρανίας», ανέφεραν οι δικαστές και πρόσθεσαν πως η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει ότι άλλες δυνάμεις υπό τον έλεγχό της ή που στηρίζονται από τη Μόσχα δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022