Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του NATO στις 24/3 συγκάλεσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της συμμαχίας στις 24 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.

