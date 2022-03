Ουκρανία: Σε εξέλιξη ο νέος γύρος συνομιλιών - Ρωσικός κλοιός γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, δυόμισι εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, η έναρξη του οποίου ήταν προγραμματισμένη για τις 10:30 ώρα Κιέβου (και Ελλάδας) μέσω τηλεδιάσκεψης, ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022