Ουκρανικό drone (;) συνετρίβη στην Κροατία - 500 χλμ. μακριά από την εμπόλεμη ζώνη

Ένα ιπτάμενο αντικείμενο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Κροατίας, Ζάγκρεμπ, προκαλώντας μια δυνατή έκρηξη, χωρίς να επιφέρει τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το AP, κάποια τοπικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το μυστηριώδες αντικείμενο ενδεχόμενα είναι ένα drone που πέταξε στην κροατική πρωτεύουσα από την ουκρανική εμπόλεμη ζώνη εκατοντάδες μίλια μακριά.

Η αστυνομία είπε ότι έφτασε στο σημείο της έκρηξης στα περίχωρα του Ζάγκρεμπ μετά από κλήσεις από ντόπιους. Είπαν ότι βρήκαν έναν μεγάλο κρατήρα και δύο αλεξίπτωτα σε μια δασώδη περιοχή. Κάποια σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Φωτογραφίες από τη σκηνή δείχνουν μεταλλικά κομμάτια των συντριμμιών σκορπισμένα στο έδαφος και κάτι που φαίνεται να είναι ένα τμήμα φτερού. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή της έκρηξης για έρευνα.

Μάρτυρες που επικαλούνται τα ΜΜΕ είπαν ότι άκουσαν πρώτα μια μεγάλη έκρηξη που ταρακούνησε το έδαφος και μετά μια άσχημη μυρωδιά.

Εάν επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για ουκρανικό drone είναι απορίας άξιο πως απομακρύνθηκε 500 χλμ. μακριά από την εμπόλεμη ζώνη, αλλά και πώς δεν εντοπίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo

— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) March 11, 2022