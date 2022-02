Γεωργαντάς: Πιο ανταγωνιστικοί με την ενίσχυση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων

«Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα θα αποτελέσει το χέρι βοηθείας, ώστε οι αγρότες μας από τη μια να αυξήσουν την παραγωγή τους και από την άλλη να μειώσουν τα έξοδά τους ώστε τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές» Αυτό σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς στο 10ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας τη Γεωργία: Καλλιεργώντας Λύσεις σε Παγκόσμιες Προκλήσεις», που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας, τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, σε υβριδική μορφή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι: «Η κυβέρνηση, έρχεται με συνέπεια να δώσει όλα εκείνα τα εφόδια που πρέπει, στους αγρότες μας, ώστε να ξεκινήσει με σταθερά βήματα η είσοδός τους σε ένα κόσμο, που ως στόχο έχει τη χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να περιγράψω το νέο πρότυπο βιωσιμότητας στην αγροτική οικονομία το οποίο περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της κλιματικής κρίσης, παραγωγή γεωργικών προϊόντων με τρόπους που μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων. Για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στη νέα εποχή, πρέπει να ενισχύσουμε την ποιότητα των ήδη εξαιρετικών προϊόντων της ελληνικής γης. Και σε αυτό, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θεωρούνται επιβεβλημένες τρεις κινήσεις. Η πλήρης αξιοποίηση των 19,3 δισ. ευρώ της νέας ΚΑΠ, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο των 2 δισ. ευρώ που προορίζονται άμεσα για τον πρωτογενή τομέα και τέλος η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης και προσαρμογή της στη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών».

Ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, υπογράμμισε: «Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Την ανάγκη αυτή έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και με τις πολιτικές μας προωθούμε επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την ρευστότητα με πόρους του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα που οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αυξήσεις στην Ενέργεια, παρά το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, τους στηρίξαμε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ και θέσαμε σε εφαρμογή επτά επιπλέον μέτρα στήριξης ύψους εκατό εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ».

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύα Καϊλή, δήλωσε: «Δυστυχώς γνωρίζουμε πως οι νέοι στις αγροτικές περιοχές, τις εγκαταλείπουν και αναζητούν άλλες εργασίες σε μεγαλύτερες πόλεις. Υπάρχει ανάγκη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα και αυτό είναι κάτι που πρέπει άμεσα να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να υπερβούμε το εμπόδιο της μη υιοθέτησης καινοτομιών . Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νεοεισερχόμενους επαγγελματίες του κλάδου που δεν διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και εκεί είναι που προσπαθούμε να παρέμβουμε».

Ο Νικόλαος Μανέτας, προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την τοποθέτησή του ανέφερε: «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα, όπως αυτά που βιώνουν οι παραγωγοί εξαιτίας της ακρίβειας στην ενέργεια και τα γεωργικά εφόδια, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει σημαντικά βήματα και θα γίνουν ακόμα περισσότερα στο μέλλον ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση των παραγωγών απέναντι στις κρίσεις που όλο και πιο συχνά θα καλούνται να αντιμετωπίσουν».

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: "Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια κομβική περίοδο για τον κλάδο. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο απαιτεί να ξανασκεφτούμε τη γεωργία και την πολύπλευρη αλληλεπίδρασή της με το περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Ηλίας Σπυρτούνιας, στο εισαγωγικό του σημείωμα, ανέφερε τη σημασία που επιδεικνύει το επιμελητήριο στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα τροφίμων και ποτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτεχνολογίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Κουϊμτζής, σημείωσε: «Ο πρωτογενής τομέας διαχρονικά έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για την χώρα μας δίνοντας ώθηση να πάει στο επόμενο στάδιο. Ο αγροτικός τομέας έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην πορεία της Ελλάδος τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο νομισματικό κομμάτι. Ο πρωτογενής τομέας όλα αυτά τα χρόνια έχει ανταπεξέλθει και έχει κάνει σημαντικά βήματα. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές που βιώνουμε, είναι σαφές πως η ελληνική γεωργία πρέπει να προσαρμοστεί, να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική και να συμβιβαστεί με την ΚΑΠ και τις τεχνολογίες που αλλάζουν το κομμάτι της γεωργίας».

Ο Στέφανος Φωτίου, Director, Office of Sustainable Development Goals Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), μιλώντας για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, επεσήμανε: «Με την εμφάνιση της πανδημίας η κατάσταση, δυστυχώς, είναι χειρότερη από ποτέ. Ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει γίνει αισθητός σε πολλούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενδεικτικά, κάποια νούμερα ώστε να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Η πανδημία οδήγησε επιπλέον εκατό εκατομμύρια ανθρώπους σε χρόνια πείνας, το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό και μάλιστα αυτός ο απολογισμός είναι αρκετά συντηρητικός, καθώς άλλοι μιλούν για εκατό πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στο όριο της φτώχειας. Είναι σαφές πως η πανδημία, έχει μεγαλώσει το ποσοστό φτώχειας και πείνας, ενώ εξακολουθούμε και σπαταλάμε χρήμα εξαιτίας της μη αποτελεσματικής διαχείρισης των τροφίμων».

