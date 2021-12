Το «τερμάτισε» ο Τούρκος ΥΠΟΙΚ: Η FED ανήκει σε 5 οικογένειες

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Νουρεντίν Νεμπατί βρίσκεται στο επίκεντρο δριμείας κριτικής αλλά και χλευασμού, από ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους και παράγοντες της αγοράς, μετά τις δηλώσεις του ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (FED) δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά είναι διοικείται από πάμπλουτες οικογένειες.

Σύμφωνα με την Ahval, ο 58χρονος Νεμπατί που διορίστηκε στη θέση τους στις 2 Δεκεμβρίου από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την παραίτηση του προκατόχου του λόγω διαφωνίας με την οικονομική πολιτική του Τούρκου προέδρου, έκανε τις επίμαχες δηλώσεις στο CNN Turk.

"Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν ανήκει στο κοινό. Είναι στα χέρια πέντε οικογενειών", ανέφερε υιοθετώντας ακραίες θεωρίες συνωμοσίας.

"Αυτό είναι τρελό και ντροπιαστικό για την Τουρκία. Η Τουρκία χρειάζεται επαγγελματίες στις θέσεις κλειδιά", ήταν η αντίδραση του Τιμ Ας, που κατέχει τη θέση του υπεύθυνου στρατηγικής αναδυόμενων αγορών στην BlueBay Asset Management με έδρα το Λονδίνο. "Πώς είναι δυνατόν ένας υπουργός Οικονομικών μιας χώρας των G20- της Τουρκίας, μιας σοβαρής χώρας- να αναφέρει τέτοια σκουπίδια;", πρόσθεσε ο Ας σε μήνυμα του στο Twitter.

Στη συνέντευξή του στο CNN , Ο Νεμπατί, ο οποίος υπήρξε πρώην διευθυντής του κορυφαίου ισλαμικού επιχειρηματικού ομίλου της Τουρκίας MÜSİAD, υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, η οποία μείωσε τα επιτόκια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 14% από τον Σεπτέμβριο, παρά την εκτόξευση του πληθωρισμού. Επενδυτές, οικονομολόγοι και η αντιπολίτευση της Τουρκίας επέκριναν την κεντρική τράπεζα για μείωση των επιτοκίων κατόπιν εντολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα υψηλότερα επιτόκια είναι πληθωριστικά.

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εξωπραγματική, παράλογη και γελοία θεωρία συνωμοσίας εκφράστηκε σοβαρά από υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος σε τηλεοπτική εκπομπή», είπε ο Ιμπραήμ Τουρχάν, ακαδημαϊκός και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας. «Σκεφτείτε το με αυτόν τον τρόπο – σαν να απασχολούν ένα άτομο ως επικεφαλής της NASA που λέει: ο κόσμος είναι στην πραγματικότητα επίπεδος», πρόσθεσε σκωπτικά. Και συμπλήρωσε, «τι θα πούμε για την οικονομική πολιτική μετά από αυτό;».

Ο Ερντογάν απέλυσε τρεις διοικητές της κεντρικής τράπεζας και αντικατέστησε τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής από τότε που απέκτησε τεράστιες νέες προεδρικές εξουσίες το 2018. Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει τα χαμηλότερα επιτόκια επειδή το υπαγορεύει η ισλαμική διδασκαλία.

Σύμφωνα με τον Sinan Ciddi, αναπληρωτή καθηγητή σπουδών ασφαλείας στο Marine Corps University, αυτές οι απόψεις είναι παγιωμένες στην Τουρκία: "Δημόσια επίδειξη ρατσισμού και αντισημιτισμού από τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας - έτσι σκέφτεται και μιλάει η συντριπτική πλειοψηφία των ισλαμιστών πολιτικών της Τουρκίας, κυρίως ιδιωτικά, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, στη δημόσια τηλεόραση".

Καυστικός ήταν και ο Χένρι Μπάρκεϊ, ανώτερος συνεργάτης για θέματα Μέσης Ανατολής στο Council on Foreign Relations. Σε μήνυμα του στο Twitter έγραψε για τον Τούρκο ΥΠΟΙΚ: "Τι μουρλός. Και όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι ήταν ΔΕΚΑ οικογένειες".

