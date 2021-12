Μπόρις Τζόνσον: Κανένα νέο μέτρο πριν τα Χριστούγεννα, τίποτα δεν αποκλείεται για μετά - Κυβερνητική διχόνοια

Kανένας νέος περιορισμός για τον Covid δεν θα επιβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν σκληρότερα μέτρα.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον σημαίνει ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν περιορισμοί μετά τις 25 Δεκεμβρίου. Σε ένα μήνυμά του στο Twitter, ο πρωθυπουργός είπε ότι ενώ η κατάσταση είναι περίπλοκη, κατανοεί ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σχέδια για τα Χριστούγεννα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Όμικρον συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτητα σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα», είπε. «Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, αλλά αναγνωρίζω επίσης ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει εάν τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά του θα επηρεαστούν.

«Επομένως, αυτό που μπορώ να πω απόψε, είναι ότι φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε άλλα μέτρα μετά τα Χριστούγεννα – και θα παρακολουθούμε συνεχώς τα δεδομένα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία.

«Αλλά εν όψει της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για πολλά πράγματα – τη σοβαρότητα της Όμικρον, την αβεβαιότητα σχετικά με το ποσοστό νοσηλείας ή τον αντίκτυπο της κυκλοφορίας του εμβολίου ή των ενισχυτικών δόσεων, δεν πιστεύουμε σήμερα ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν τυχόν σκληρότερα μέτρα πριν Χριστούγεννα».

I wanted to confirm that people can go ahead with their Christmas plans.







But we’re keeping a constant eye on the data and can’t rule out any further measures after Christmas.







Please continue to be cautious, follow the guidance and Get Boosted Now: https://t.co/VKGvuQ4lzq pic.twitter.com/506RPwP94h

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2021