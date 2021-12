Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμέρου εκτοξεύοντας τέφρα στον ουρανό

Το ηφαίστειο Σεμέρου της Ινδονησίας, στην ανατολική Ιάβα, εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας σύννεφα καπνού και τέφρας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να σπεύσουν σε κοντινές περιοχές, μεταξύ άλλων στο Λουματζάνγκ.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, έγινε γνωστό σε μια ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας (BNPB), όπου πρόσθεσε πως το τοπικό της παράρτημα εγκαθιστά σκηνές για όσους απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

🌋 Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.







