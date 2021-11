Work From Greece: Ιδανικός προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες η Ελλάδα

Προσκλητήριο στους ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads), τους ανθρώπους δηλαδή που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διατηρώντας παράλληλα την επαγγελματική τους ζωή μέσα από την εξ' αποστάσεως εργασία, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, απευθύνει, η Marketing Greece, με όχημα την δράσης Work From Greece και τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που την πλαισιώνει. Μάλιστα, όπως τονίζει σε συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύνουσα σύμβουλος της MG, Ιωάννα Δρέττα, η Ελλάδα έχει τη δυναμική αλλά και τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Digital Nomads. "Εκ φύσεως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το κλίμα, η γαστρονομία, οι βιωματικές εμπειρίες, αποτελούν βασικά στοιχεία προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Προσθετικά σε αυτά, είναι το σχετικά χαμηλό κόστος ζωής συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες", αναφέρει.

Μέσω της δράσης Work From Greece, όπως τονίζει η Ιωάννα Δρέττα, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο επαφής, όπου οι εν δυνάμει ψηφιακοί νομάδες, όπως εξηγεί, "θα μπορούν να λαμβάνουν χρηστικές, χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, inspirational tips και περιεχόμενο, contact points με τα υπάρχοντα communities αλλά και λύσεις μέσα από την ενσωμάτωση υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εν λόγω κοινού". Η πρωτοβουλία, Work From Greece, που τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί το πρώτο βήμα προσέγγισης των Digital Nomads, που όπως τονίζεται, δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη αγορά, αλλά δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Στο σημείο αυτό, η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, προαναγγέλλει ότι στο μέλλον η MG προχωρήσει σε παραγωγή νέου οπτικοακουστικού περιεχομένου: "Θα υλοποιήσουμε off line δράσεις με στόχο την επικοινωνία της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για τους Digital Nomads και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε άνοιγμα προς όλους. Όπως όλες οι δράσεις μας, έτσι και αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνέργεια με όλους, καθώς έχουμε όλοι μας δει, πως η ένωση δυνάμεων μόνο μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων μπορεί να φέρει".

Εστιάζοντας εξάλλου στα οφέλη που προκύπτουν για την Ελλάδα από την έλευση των ψηφιακών νομάδων, η κυρία Δρέττα υπογραμμίζει ότι το όφελος από τους Digital Nomads μπορεί να είναι πολλαπλό για τη χώρα μας και να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, εξηγεί, η προοπτική κάποιοι από τους Digital Nomads να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, θα ενισχύσει την προσέλκυση ταλέντων (talent density) στην χώρα μας, αλλά και την επιχειρηματικότητα μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης που έδωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Κώστα Χαλκιαδάκη.

Ποιοι ορίζονται ως Digital Nomads;

Οι Digital Nomads είναι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα την επαγγελματική τους ζωή μέσα από την εξ' αποστάσεως εργασία. Ουσιαστικά «μεταφέρουν» την εργασία τους σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας την τεχνολογική υπεροχή της εποχής και υιοθετώντας έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που επιδιώκει την ουσιαστική τους ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των προορισμών που διαμένουν.

Ποια τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτή της αγοράς;

Αρχικά, τους Digital Nomads θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε εκτός από μια διεθνή τάση, και ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, όπου η φιλοσοφία ζωής τους και η επιλογή αυτού του τρόπου ζωής, του νομαδικού δηλαδή, εμπεριέχει πολύ έντονα το στοιχείο της ευελιξίας, της ανακάλυψης, αλλά και την ύπαρξη μιας κοσμοθεωρίας στην οποία δεν υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός. Ως μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι ανήκουν συνήθως στην γενιά των Millenials η GenZ, επιδιώκουν να βρίσκονται σε ασφαλείς προορισμούς με ευνοϊκό κλίμα και ενδιαφέρουσες εμπειρίες που τους αναζωογονούν και αναζητούν πρόσβαση σε γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχουν στη διάθεσή τους co- working και co-living χώρους, καθώς η συλλογικότητα, η συνεργασία και η αίσθηση της δημιουργίας της κοινότητας που προκύπτει μέσα από αυτούς τους χώρους, αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας τους.

Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση;

Οι Digital Nomads δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη αγορά, καθώς δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η προσέλκυση των Digital Nomads από τις ευρωπαϊκές αγορές, σαφώς αποτελεί προτεραιότητα, τόσο γιατί είναι πιο εύκολη η παρατεταμένη παραμονή στη χώρα μας και η πρόσβαση σε αυτή, όσο και γιατί τα ενδιαφέροντα των ευρωπαίων πολιτών, συνάδουν με το προσφερόμενο προϊόν μας. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων από τρίτες χώρες, διευκολύνεται από την Digital Nomads Visa, με την οποία οι πολίτες των χωρών αυτών έχουν τη δυνατότητα εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα για έως και 12 μήνες.

Γιατί οι Digital Nomads είναι σημαντικοί για την Ελλάδα;

Το όφελος από τους Digital Nomads μπορεί να είναι πολλαπλό για τη χώρα μας και να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Από την ενίσχυση και τη δημιουργία των υπηρεσιών που αφορούν αυτό το κοινό, στην ουσιαστική υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών (βιώσιμη ανάπτυξη) που προκύπτει από την δραστηριοποίηση των ψηφιακών νομάδων σε αυτές. Και από τη δημιουργία συνεχούς θετικού word of mouth, στο χτίσιμο μιας δυναμικής ομάδας πολλαπλασιαστών της θετικής εμπειρίας που βιώσαν στην Ελλάδα, οι οποίοι τελικά μπορούν να λειτουργήσουν ως local ambassadors των προορισμών της χώρας. Επιπρόσθετα, η προοπτική κάποιοι από τους Digital Nomads να εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα ενισχύσει την προσέλκυση ταλέντων (talent density) στην χώρα μας αλλά και την επιχειρηματικότητα μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τον κύριο πόλο έλξης για αυτή την αγορά;

Η Ελλάδα έχει τη δυναμική αλλά και τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Digital Nomads. Εκ φύσεως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το κλίμα, η γαστρονομία, οι βιωματικές εμπειρίες, αποτελούν βασικά στοιχεία προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Προσθετικά σε αυτά είναι το σχετικά χαμηλό κόστος ζωής, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το στοιχείο εκείνο όμως που μπορεί να ενδυναμώσει αρκετά την παρουσία των ψηφιακών νομάδων, είναι ο τρόπος ζωής που πρεσβεύει η Ελλάδα και η επαφή που έχει ο κόσμος με τους επισκέπτες της χώρας. Αναφέρομαι στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων που δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες να νιώσει κανείς οικειότητα, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για αυτή την ομάδα ανθρώπων.

Και στο παρελθόν υπήρξε προσέγγιση των ψηφιακών νομάδων από άλλους φορείς. Η παρούσα δράση της Marketing Greece, σε τι ξεχωρίζει; Ποιος ο στόχος;

Η επιτυχημένη καμπάνια "Even Lockdown is Better in Athens" του δήμου Αθηναίων, που έτρεξε εν μέσω lockdown, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης στο Incredible Crete, η συντονισμένη δράση προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων του δήμου Ρόδου, η σημαντική πρωτοβουλία δημιουργίας του Digital Nomads Observatory, η δυναμική των communities που έχουν δημιουργηθεί, όπως της Αθήνας, της Ρόδου, των Χανίων, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης κ.α.. Όλες αυτές οι δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς δίνουν το στίγμα, τον παλμό αλλά και τη διάθεση για ουσιαστική ενασχόληση με το φαινόμενο των Digital Nomads. Μέσα από το WORK FROM GREECE λοιπόν, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται, δημιουργώντας ένα ψηφιακό hub, ένα κοινό σημείο επαφής για όλους δηλαδή, όπου οι εν δυνάμει ψηφιακοί νομάδες θα μπορούν να λαμβάνουν χρηστικές, χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, inspirational tips και περιεχόμενο, contact points με τα υπάρχοντα communities, αλλά και λύσεις μέσα από την ενσωμάτωση υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κοινού, καθώς και επιχειρήσεων που το αντικείμενό τους συνάδει με τις εξειδικευμένες ανάγκες του.

Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις από την Marketing Greece για τους Digital Nomads;

Η πλατφόρμα workfromgreece.gr και τα social media accounts που την πλαισιώνουν, αποτελούν τα βασικά μας οχήματα τα οποία και θα εμπλουτίζουμε σε συνεχή βάση μέχρι να επιτευχθεί το όραμά μας, που δεν είναι άλλο από μια πλατφόρμα που θα τους συμπεριλαμβάνει όλους. Παράλληλα, χτίζουμε τη δράση πάνω σε στοχευμένη επικοινωνία, καθώς ο τρόπος προσέλκυσης του εν λόγω κοινού, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από τις συνήθεις, σε ειδικά μέσα και με συγκεκριμένα μηνύματα. Επιπλέον, στο μέλλον θα προχωρήσουμε σε παραγωγή νέου οπτικοακουστικού περιεχομένου, θα υλοποιήσουμε off line δράσεις με στόχο την επικοινωνία της Ελλάδας ως ιδανικός προορισμός για τους Digital Nomads και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε άνοιγμα προς όλους. Όπως όλες οι δράσεις μας, έτσι και αυτή, προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνέργεια με όλους, καθώς έχουμε όλοι μας δει, πως η ένωση δυνάμεων, μόνο μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων μπορεί να φέρει. Και σε αυτό το σημείο και ως συνέχεια της αξίας της συνεργασίας, θα ήθελα να αναφέρω πως το Work From Greece έγινε πράξη με την υποστήριξη του Μεγάλου Χορηγού COSMOTE και των Χορηγών AEGEAN και Eurobank. Ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ