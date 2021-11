Σχοινάς: Nα μην εμπλακεί κανείς στις απαράδεκτες πρακτικές της Λευκορωσίας

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επικοινωνία που είχε με τον Αραβικό Οργανισμό Αερομεταφορέων, τόνισε ότι «κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να εμπλακεί στις απαράδεκτες πρακτικές των αρχών της Λευκορωσίας».

Ειδικότερα ο κ. Σχοινάς αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter:

«Είχα μια ειλικρινή επικοινωνία με τον Αραβικό Οργανισμό Αερομεταφορέων μαζί με την Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν. Το μήνυμα από την ΕΕ είναι σαφές: κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να εμπλακεί στις απαράδεκτες πρακτικές των αρχών της Λευκορωσίας.

Βασιζόμαστε στην προληπτική προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών τώρα - αυτή είναι μια στιγμή αλήθειας».

