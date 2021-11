Ερντογάν: Η στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη ενοχλεί σοβαρά την Τουρκία

Την έντονη ενόχληση της τουρκικής πλευράς αναφορικά με την στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και στο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα στην Γλασκόβη, όπου συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Anadolu, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ενόχληση της γειτονικής χώρας για την στρατιωτική βάση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ αναφέρθηκε και στην «στήριξη» που παρέχουν χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Turkish president says he told US, French counterparts how establishment of base in Alexandroupoli, Greece near Turkish border 'seriously disturbs' Turkey

