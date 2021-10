Κομισιόν προς ΕΚ: Επαναλαμβάνουμε ότι εφαρμόζουμε ήδη τον κανονισμό αιρεσιμότητας

Απάντηση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει σε αγωγή κατά της Κομισιόν για μη εφαρμογή του κανονισμού αιρεσιμότητας έδωσε πριν από λίγο ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ.

Με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Μαμέρ ανέφερε ότι:

«H Eυρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό αιρεσιμότητας. Επαναλαμβάνουμε ότι η Επιτροπή εφαρμόζει ήδη τον κανονισμό:

▶️ Guidelines have been drafted for its application;







▶️ Monitoring of potential cases is on-going;







▶️ and the Commission is preparing to send letters to relevant Member States where appropriate.

