Ο Γερμανός Benjamin List και ο Αμερικανός David W.C. MacMillan τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας, για το έργο τους στην «ασύμμετρη οργανική κατάλυση», που χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική έρευνα και μειώνει τις επιπτώσεις της χημικής βιομηχανίας στο περιβάλλον.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η επιτροπή των βραβείων στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας, το βραβείο θα απονεμηθεί στον Μπένζαμιν Λιστ του γερμανικού Ινστιτούτου «Μαξ Πλανκ» και τον Ντέιβιντ ΜακΜίλαν του Πρίνστον «για την ανάπτυξη της ασύμμετρης οργανοκατάλυσης». Το έπαθλο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. σουηδικών κορωνών (985.000 ευρώ).

BREAKING NEWS:



The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021