Οι Αμερικανοί Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής 2021

Οι αμερικανοί επιστήμονες Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2021 για την ανακάλυψη των υποδοχέων θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (985.000 ευρώ).

BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

«Η ικανότητα μας να νιώθουμε τη θερμότητα, το κρύο και το άγγιγμα είναι απαραίτητη για την επιβίωση μας και υποστηρίζει την διάδραση με τον κόσμο γύρω μας» αναφέρει η Επιτροπή του βραβείου Νόμπελ.

"Ο Ντέιβιντ Τζούλιους χρησιμοποίησε την καψαϊκίνη, μία καυστική ένωση που υπάρχει στις καυτερές πιπεριές που προκαλεί την αίσθηση καψίματος, ώστε να ταυτοποιήσει έναν αισθητήρα στο δέρμα και Αρντέμ Παταπουτιάν χρησιμοποίησε ευαίσθητα στην πίεση κύτταρα για να ανακαλύψει μία νέα τάξη ασθητήρων στο δέρμα και τα εσωτερικά όργανα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas

