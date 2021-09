Εκτός τελικού η Μαρία Σάκκαρη - «Σκαρφάλωσε» στη 13η θέση παγκοσμίως

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη 18χρονη Έμα Ραντουκάνου και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-4) στον ημιτελικό του US Open χάνοντας έτσι την ευκαιρία να βρεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του τουρνουά και να επισφραγίσει τη μεγάλη της επιτυχία. Η Έμα Ραντουκάνου θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (23:00) με την 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ.

