Το λεξικό του γκολφ για να γνωρίζετε τα πάντα!

Το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ, Greek Maritime Golf Event, βρίσκεται προ των πυλών και θα υλοποιηθεί για 7η χρονιά στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Οι ομάδες του Greek Maritime Golf Event, αποτελούμενες από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας (τέσσερα άτομα ανά ομάδα), θα αγωνιστούν, στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.







Η δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, όπου οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, οι συμμετέχοντες θα λάβουν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) που θα πραγματοποιηθεί στο The Bay Course.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν διακρίσεις και στα δύο γήπεδα αντίστοιχα, για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις στον αγώνα του Σαββάτου για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest to the Pin”.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Πάμε, λοιπόν, να μάθουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για το πιο δυνατό χτύπημα.

Τα βασικά

Ένας κλασικός γύρος παιχνιδιού αποτελείται από 18 τρύπες και στόχος του παίκτη είναι να μπει η μπάλα στην τρύπα με τα λιγότερα χτυπήματα.

Ένας επαγγελματίας γκολφέρ, δηλαδή, αναμένεται να παίξει με ένα σύνολο 72 χτυπημάτων, το οποίο είναι το par του γηπέδου. Η λέξη par ισοδυναμεί με τον προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που απαιτούνται για κάθε διαδρομή, ώσπου η μπάλα να καταλήξει στον τρύπα.

Υπάρχουν γήπεδα par 72, par 70, αλλά τα περισσότερα γήπεδα είναι par 72.

Όταν ο παίκτης αναφέρεται στο σκορ του λέγοντας ότι είναι: 3 under par, σημαίνει ότι έχει κάνει 69 χτυπήματα, 3 κάτω απο το προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που είναι 72. 3 over par, σημαίνει ότι έχει κάνει 75 χτυπήματα, 3 πάνω από το προ-επιλεγμένο αριθμό χτυπημάτων που είναι 72.

Even par σημαίνει ο ένας παίκτης έχει τελειώσει όλες τις διαδρομές με 72 χτυπήματα σε ένα γήπεδο των 72 par.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν την παρακάτω συγκεκριμένη ορολογία, προκειμένου να καταγράψουν το σκορ σε κάθε τρύπα:

Par 5 - 5άρα τρύπα: όταν λέμε 5άρα, σημαίνει ότι στα πέντε χτυπήματα ούτε κερδίζει κάτι, ούτε χάνει όμως, αν βάλει το μπαλάκι στην τρύπα στις τέσσερις προσπάθειες, βγαίνει κερδισμένος, αν ξεπεράσει τα πέντε χτυπήματα, βγαίνει ζημιωμένος. Υπάρχουν και οι 4άρες τρύπες και κάποιες είναι πολύ μεγάλες, που σημαίνει ότι το πρώτο χτύπημα ξεκινά από πολύ μακριά, επομένως ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει.

Par: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 4 χτυπήματα.

Hole in One: όταν π.χ. σε 3 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 1 χτύπημα.

Eagle: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 2 χτυπήματα.

Birdie: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 3 χτυπήματα

Bogie: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 5 χτυπήματα.

Double Bogie: όταν π.χ. σε 4 par τρύπα, ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 6 χτυπήματα.

Albatros: όταν ο παίκτης σε μια τρυπα par 5 επιτυγχάνει τον στόχο με 2 χτυπήματα.

Τεχνική Ορολογία

Α

ace: όταν μπαίνει η μπάλα στην τρύπα μόνο με ένα χτύπημα (hole-in-one) από το tee (εκκίνηση). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στις τρύπες των 3 χτυπημάτων



address: στάση παίκτη όταν είναι έτοιμος να χτυπήσει την μπάλα



amateur: ερασιτέχνης



approach: χτύπημα γύρω από την περιοχή του green



apron: περιοχή ακριβώς γύρω από το green



air shot: όταν το μπαστούνι δεν βρίσκει την μπάλα κατά το χτύπημα



away: μπάλα που είναι πλασαρισμένη πιο μακριά από την τρύπα και που πρόκειται να παιχτεί πρώτη

Β

back door: όταν η μπάλα μπαίνει από την πίσω μεριά της τρύπας



backspin: η μπάλα γυρνάει πίσω αμέσως μετά το χτύπημα



ball out: να μπει η μπάλα στην τρύπα με ένα χτύπημα (putt) για να διορθωθεί το προηγούμενο κακό σκορ



ball: κατά τις νομικές προδιαγραφές της ένωσης γκολφ των ηπα, μία μπάλα του γκολφ δεν πρέπει να έχει διάμετρο μικρότερη από 1,68 ίντσες, βάρος όχι περισσότερο από 1,62 ουγκιές και ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 255 πόδια το δευτερόλεπτο σε θερμοκρασία 75 βαθμών



banana ball: το λεγόμενο slice. χτύπημα με το οποίο η μπάλα ξεκινάει από αριστερά και καταλήγει δεξιά



best ball: όρος που χρησιμοποιείται σε παιχνίδι όπου μετρούν και οι 4 μπάλες (βλέπε four-ball)



birdie: ένα χτύπημα κάτω από το par που είναι το ιδεώδες σύνολο χτυπημάτων για κάθε τρύπα



blast: χτύπημα μέσα από το bunker



blind hole: η περιοχή του green που δεν φαίνεται καθώς οι παίκτες παίζουν μια τρύπα



bogey: ένα χτύπημα πάνω από το par



brassie: παλαιό όνομα για το (μπαστούνι) ξύλο νούμερο 2



bunker: παγίδα με άμμο



bye: όρος που χρησιμοποιείται σε αγώνες putt

C

caddie: άτομο που κουβαλάει το σάκο ενός παίκτη και έχει δικαίωμα να του δίνει συμβουλές



chip shot: κοντινό και χαμηλό χτύπημα



cut shot: κοφτό χτύπημα της μπάλας

D

divot: λέγεται το τμήμα του γκαζόν, το οποίο βγαίνει κατά τη διάρκεια του χτυπήματος



dogleg: ονομάζεται μια τρύπα της οποίας ο διάδρομος δεν είναι σε ευθεία γραμμή, αλλά έχει γωνίες, μία ή περισσότερες



dormie: όταν ένας παίκτης κερδίζει τόσες τρύπες, όσες υπολείπονται για το τέλος του παιχνιδιού



down: αριθμός τρυπών ενός παίκτη ή ομάδας παικτών που χάνει ή χάνουν, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού



duck hook: χτύπημα όπου η πορεία της μπάλας ξεκινάει από δεξιά και καταλήγει αριστερά



duffer: αρχάριος

E

eagle: δύο χτυπήματα κάτω από το par



explosion: το δυνατό χτύπημα στο οποίο ο παίκτης βγάζει την μπάλα από το bunker

F

fairways: οι δεκαοχτώ διάδρομοι του γηπέδου που οδηγούν από την εκκίνηση στις τρύπες



flush: χτύπημα της μπάλας με ακρίβεια



fore: κραυγή παίκτη προς άλλους παίκτες που είναι μέσα στην τροχιά της μπάλας



four ball: αγώνας όπου παίζουν ομαδικά δύο παίκτες και διαλέγουν το καλύτερο σκορ από τα δύο, σε κάθε τρύπα (αλλιώς best ball)



foursome: ομάδα παικτών που αποτελείται από τέσσερα άτομα



frog hair: κοντό κουρεμένο γρασίδι γύρω από την περιοχή του green

G

grain: η κατεύθυνση του γρασιδιού πάνω στο green



grass cutter: χαμηλό χτύπημα της μπάλας, που περνάει ξυστά από το γρασίδι



grass score: σκορ ενός παίκτη μετά από ένα γύρο, προτού αφαιρεθεί το handicap του

Η

handicap: ο αριθμός των χτυπημάτων που παίζει ο παίκτης πάνω από το στάνταρ του γηπέδου - καθορίζει το επίπεδο του παίκτη



hazard: χαντάκι, ρυάκι, λίμνη, λάκκος με άμμο, γενικά εμπόδιο



hole high: μπάλα στο green, στο ίδιο επίπεδο με την τρύπα



hole out: το τελείωμα μιας τρύπας με το τελικό putt



honor: το δικαίωμα του παίκτη να χτυπήσει πρώτος σε μια τρύπα. καθορίζεται από το σκορ της προηγούμενης τρύπας

Ι

lie: πώς κάθεται η μπάλα πάνω στο γρασίδι. επίσης η γωνία μεταξύ της κεφαλής του club και της βέργας



links: γήπεδο γκολφ κοντά στη θάλασσα



lip: το χείλος της τρύπας που βρίσκεται πάνω στο green

M

match play: αγώνας μεταξύ δύο παικτών ή ομάδων, στον οποίο μετριούνται τα χτυπήματα της κάθε τρύπας χωριστά - ο αγώνας τελειώνει όταν ο παίκτης ή ομάδα έχει κερδίσει περισσότερες τρύπες από όσες απομένουν



mulligan: χτύπημα δεύτερης μπάλας από έναν παίκτη στην εκκίνηση, αφού το πρώτο του χτύπημα δεν ήταν καλό - δεν επιτρέπεται σε αγώνες

Ν

net: σκορ παίκτη, αφού αφαιρεθεί το handicap του

Ο

out of bounds: εκτός γηπέδου

P

par: ο προκαθορισμένος αριθμός χτυπημάτων για κάθε τρύπα



pitch shot: χτύπημα μικρής απόστασης με το οποίο η μπάλα φεύγει ψηλά και όταν προσγειωθεί πάνω στο green έχει κράτημα (δεν τρέχει)



preferred lies: βελτίωση θέσης μπάλας - επιτρέπεται μόνο μέσα στους διαδρόμους με απόφαση της αθλητικής επιτροπής του γηπέδου (winter rules)



press: 1) να βάλει ένας παίκτης τα δυνατά του να πετύχει ένα πάρα πολύ καλό χτύπημα 2) είδος στοιχήματος



punch shot: χαμηλό, δυνατό χτύπημα κόντρα στον αέρα

R

rainmaker: πολύ ψηλό χτύπημα που διανύει μικρή απόσταση



rim the cup: όταν η μπάλα κάνει ολόκληρο κύκλο γύρω από την τρύπα χωρίς να μπει μέσα



rough: περιοχή γύρω από τους διαδρόμους του γηπέδου με ψηλά αγριόχορτα



rub of the green: όταν η μπάλα που είναι ήδη πάνω στο green μετακινηθεί ή σταματήσει από εξωτερικό παράγοντα

S

scratch player: παίκτης με μηδέν handicap (πολύ καλός παίκτης)



shank: όταν η μπάλα με το χτύπημα φεύγει τελείως λοξά



scotch foursome: όταν δύο παίκτες παίζουν την ίδια μπάλα (είδος αγώνα)



sky: ψηλό χτύπημα που διανύει μικρή απόσταση



snake: μακρύ putt με πολλά ανεβοκατεβάσματα



stroke play: αγώνας στον οποίο τα χτυπήματα σε κάθε τρύπα μετριούνται και αθροίζονται στο τέλος του παιχνιδιού

T

texas wedge: χτύπημα με το putt έξω από την περιοχή του green



tee: σημείο εκκίνησης της τρύπας



toe: το άκρο της κεφαλής του μπαστουνιού



top: όταν η μπάλα χτυπιέται στο πάνω μέρος της (αποτυχημένο χτύπημα)

W

waggle: μικρές κινήσεις του μπαστουνιού κατά την εκκίνηση πριν το χτύπημα



whiff: όταν ο παίκτης αστοχεί να χτυπήσει την μπάλα



winter rules: κανόνας που ισχύει κατά τη χειμερινή περίοδο

Ελληνικά

Α

Αμμόλακκος: Χαρακτηρίζεται σαν τεχνητό εμπόδιο, μια κοιλότητα καλυμμένη με άμμο που βρίσκεται στα φέργουεϊ και γύρω από τα γκριν



Ανάποδο στροβίλισμα: Το ανάποδο στροβίλισμα της μπάλας, που επιτυγχάνεται με κοντό, με μεγάλο λοφτ κλαμπ



Ανώμαλες περιοχές: Περιοχές με ψηλό χορτάρι, γύρω από τα φέργουεϊ και τα γκριν



Απομάκρυνση: Η έναρξη της κίνησης του σουίνγκ



Αριστερόστροφες (σλάις): Όταν η μπάλα διαγράψει στον αέρα καμπύλη από αριστερά προς τα δεξιά (για δεξιόχειρες)

Β

Βάρντον, λαβή: Τρόπος κρατήματος του κλαμπ, που προτείνεται από τα εγχειρίδια και έχει πάρει το όνομα από τον πρώτο που τη χρησιμοποίησε

Γ

Γκριν: Η περιοχή με το καλά φροντισμένο χορτάρι όπου βρίσκεται η τρύπα



Γκρος-σκορ: Ο συνολικός αριθμός των βολών που έγιναν στις 18 τρύπες



Γραμμή του στόχου: Η νοητή ευθεία γραμμή από την μπάλα προς τον στόχο



Γωνία κλίσης: Η γωνία της σπονδυλικής στήλης και του άνω κορμού, όταν βρίσκεσαι σε θέση σκόπευσης

Δ

Δείκτες: Κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να μαρκάρει την ακριβή θέση της μπάλας στην περιοχή της τρύπας, όταν χρειαστεί να τη σηκώσεις



Δείκτης εκκίνησης: Υποστήριγμα της μπάλας που χρησιμοποιείται στην αφετηρία



Δεξιόστροφες (χουκ): Όταν η μπάλα διαγράψει στον αέρα καμπύλη από δεξιά προς τα αριστερά (για δεξιόχειρες)

Ε

Επίπεδο τόξου του σουίνγκ: Η γωνία του τόξου από και προς την μπάλα



Ευθυγράμμιση (προσώπου του κλαμπ): Η κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζει το πρόσωπο του κλαμπ, από τη θέση σκόπευσης ή κατά την πρόσκρουση



Ευθυγράμμιση (σώματος): Η κάθετος νοητή γραμμή στις γραμμές που διαπερνούν τις μύτες των ποδιών, τα ισχία και τους ώμους, όταν ο παίκτης βρίσκεται στη θέση σκόπευσης

Θ

Θέση: Η στάση που υιοθετεί ο παίκτης όταν βρίσκεται στη θέση σκόπευσης



Θέση ανοιχτής γωνίας: Η ευθυγράμμιση του σώματος αριστερά από τον στόχο (για δεξιόχειρες)



Θέση κλειστής γωνίας: Η ευθυγράμμιση του σώματος δεξιά από τον στόχο (για δεξιόχειρες)



Θέση σκόπευσης (άντρες): Η στάση του παίκτη όταν «σημαδεύει την μπάλα»

Ι

Ιγκλ: Η βαθμολογία όταν κάνεις 2 βολές λιγότερες από το παρ

Κ

Κάβιτι μπακ: Ονομασία σιδερένιου κλαμπ (ιδανικού για αρχάριους)



Κεφαλή του κλαμπ: Το κάτω άκρο του κλαμπ

Λ

Λοφτ: Η γωνία της επίπεδης επιφάνειας πρόσκρουσης του προσώπου του κλαμπ

Μ

Μάρκερ: Αυτός που καταγράφει τη βαθμολογία του παίκτη στους αγώνες



Μετά την πρόσκρουση: Η κίνηση του σουίνγκ από την πρόσκρουση στην μπάλα και μετά



Μεταβατικός στόχος: Οποιοδήποτε σημείο στην ευθεία του στόχου, που βρίσκεται περίπου 1 μ. μπροστά από την μπάλα και μπορεί να διευκολύνει στην ευθυγράμμιση του προσώπου του κλαμπ



Μπάιτ: Όταν η μπάλα σταματάει αμέσως μόλις προσγειωθεί στο γκριν



Μπέρντι: Η βαθμολογία, όταν κάνεις 1 βολή λιγότερη από το παρ



Μπλειντ: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το παραδοσιακό σχέδιο του σιδερένιου κλαμπ



Μπότζεϊ: Η βαθμολογία όταν κάνεις 1 βολή παραπάνω από το παρ

Ν

Ντιμπλ: Λακκουβίτσες πάνω στην επιφάνεια της μπάλας του γκολφ, που ενισχύουν την αεροδυναμική της



Ντράιβερ: Το μακρύτερο και με το λιγότερο λοφτ κλαμπ, που χρησιμοποιείται από την αφετηρία για μακρινές βολές

Ξ

Ξύλινα: Κατηγορία κλαμπ που χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος βολών. Η κεφαλή τους μπορεί να είναι κατασκευασμένη είτε από ξύλο είτε από μέταλλο

Ο

Ολοκλήρωση: Η ολοκλήρωση της κίνησης του σουίνγκ



Ολοκλήρωση της τρύπας: Όταν η μπάλα καταλήξει στην τρύπα



Ορθή γωνία: Όταν το πρόσωπο του κλαμπ ή το ανθρώπινο σώμα σχηματίζει ορθή γωνία με τη γραμμή του στόχου



Όρια: Τα περιφερειακά όρια ενός γηπέδου γκολφ

Π

Πάτερ: Το κλαμπ που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της τρύπας



Πέλμα: Η βάση του κλαμπ, που ακουμπάει στο έδαφος



Περιοχή εκκίνησης: Η αφετηρία για κάθε τρύπα



Προσανατολισμός στόχου: Αυτοσυγκέντρωση με τη σκέψη στον στόχο



Πρόσωπο του κλαμπ: Η επίπεδη επιφάνεια της κεφαλής του κλαμπ - έχει σχεδιαστεί για να χτυπάει την μπάλα



Πτήση: Όρος που χαρακτηρίζει τη μεταφορά της μπάλας στον αέρα

Ρ

Ραβδώσεις: Οι ραβδώσεις που βρίσκονται στην επιφάνεια πρόσκρουσης ενός ξύλινου ή ενός σιδερένιου κλαμπ

Σ

Σαντ γουέτζ: Το κλαμπ με μεγάλο λοφτ που χρησιμοποιείται στους αμμόλακκους



Σημείο κέντρου βάρους: Το σημείο του προσώπου του κλαμπ όπου επιτυγχάνεται τέλεια επαφή με την μπάλα



Σκαφτές: Όταν το κλαμπ χτυπήσει το έδαφος πριν από την μπάλα



Σκρατς: Ο παίκτης που παίζει με μηδενικό χάντικαπ, δηλ. με το παρ του γηπέδου



Σόλιντ: Τύπος μπάλας, η οποία αποτελείται από ένα ή δυο μέρη και έχει μεγάλο εσωτερικό πυρήνα και λεπτό εξωτερικό περίβλημα. Είναι επίσης όρος που αποδίδεται σε μια τέλεια επαφή με την μπάλα



Στάνταρ σκρατς σκορ: Όταν η βαθμολογία βασίζεται στο βαθμό δυσκολίας του γηπέδου



Στάση: Η στάση που υιοθετεί ο παίκτης πάνω από την μπάλα



Στέιμπλφορντ: Σύστημα βαθμολογίας



Στέλεχος: Η ράβδος που συνδέει τη λαβή με την κεφαλή του κλαμπ



Στροβίλισμα: Ο τρόπος που περιστρέφεται η μπάλα γύρω από τον εαυτό της



Στροκ-ίντεξ: Πίνακας που δηλώνει το βαθμό δυσκολίας κάθε τρύπας

Τ

Τροχιά μπάλας: Η τροχιά που διαγράφει η μπάλα στον αέρα



Τροχιά τόξου του σουίνγκ: Η τροχιά που διαγράφει το πρόσωπο του κλαμπ στο σουίνγκ

Φ

Φέργουεϊ: Η περιοχή ανάμεσα στην εκκίνηση και το γκριν όπου το χορτάρι είναι κουρεμένο



Φορ: Προειδοποιητική κραυγή όταν εκτελείται μια άστοχη βολή



Φριντζ ή Άπρον: Η περιφέρεια του γκριν



Φτέρνα: Το πίσω μέρος του προσώπου του κλαμπ

Χ

Χάντικαπ: Βαθμολογικό σύστημα εξομοίωσης των παικτών. Βασίζεται στο μέσο όρο του γκρος-σκορ του παίκτη και του παρ του γηπέδου



Χρόνος: Η ταχύτητα του σουίνγκ

Εικόνα Υπογεγραμμένο Pin Flag

Pin flag υπογεγραμμένο από τους Porsche Golf Ambassadors Paul Casey & Charl Schwartzel

*Το συγκεκριμένο όπως και άλλα αντικείμενα θρύλων του γκολφ όπως οι Gary Player, Tiger Woods, Roy Mcllroy και αθλητών παγκόσμιας κλάσης, όπως μεταξύ άλλων του πρωταθλητή & MVP των τελικών του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, του NFL, Tom Brady και του τένις, Serena Williams θα δημοπρατηθούν στο silent auction.

Επιμέλεια: Έλλη Αμπραβανέλ Βαλσαμίδη



Μετάφραση – ερμηνεία: Ορέστης Κασσίμης