Κορονοϊός: Ξεκίνησε η δεύτερη από τις τρεις φάσεις των δοκιμών για το φάρμακο της Pfizer

Την δεύτερη από τις συνολικά τρεις φάσεις των κλινικών δοκιμών του αντιιικού φαρμάκου της για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 ξεκίνησε η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο διευθύνων σύμβουλός της Άλμπερτ Μπουρλά.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση της Covid-19 «πιθανότατα θα χρειαστούμε τόσο τα εμβόλια όσο και τα φάρμακα», τόνισε στην ανάρτησή του ο Μπουρλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, σήμερα ο πρώτος εθελοντής έλαβε την πρώτη δόση ώστε να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου με την κωδική ονομασία PF-07321332. Πρόκειται για έναν αναστολέα της πρωτεάσης, ειδικά σχεδιασμένο για να χορηγείται δια του στόματος σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα της Covid-19 αλλά δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρή ασθένεια και να χρειαστούν νοσηλεία ή ακόμη και να πεθάνουν.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX

