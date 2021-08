Δυο εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και Αμερικανοί στρατιώτες.

Η πρώτη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Λίγο αργότερα, υπήρξε και δεύτερη έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Σε αυτό φέρεται να συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι νεκροί ανέρχονται σε πάνω από 60 και σε τουλάχιστον 100 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί.

Ανάμεσά τους, αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Τo Fox News μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών πεζοναυτών ανέρχεται σε τουλάχιστον 10, με αρκετούς ακόμα να έχουν τραυματιστεί.

Οι Ταλιμπάν καταδικάζουν την επίθεση

Οι Ταλιμπάν «καταδικάζουν κατηγορηματικά» τις φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έγιναν σε μια ζώνη, την ευθύνη για την οποία έχει ο αμερικανικός στρατός.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει κατηγορηματικά τις βομβιστικές επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες στο αεροδρόμιο», έγραψε στο Twitter ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Η έκρηξη έγινε σε μια ζώνη όπου οι αμερικανικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος των Ταλιμπάν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Haberturk, είπε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια που θα πρέπει να καταδικαστεί από όλον τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι για το γεγονός αυτό ευθύνεται η παρουσία ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

«Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο αεροδρόμιο και φύγουν οι ξένες δυνάμεις, δεν θα έχουμε πια τέτοιες επιθέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας ξένων δυνάμεων σημειώνονται τέτοιες επιθέσεις», υποστήριξε ο Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι, που είναι μέλος της πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν.

Πεντάγωνο: Πολύπλοκη επίθεση

Τις εκρήξεις επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ, μέσω του εκπροσώπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε στη συνέχεια.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Φόβοι για νέες επιθέσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο, καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να μεταθέσει την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν - 31η Αυγούστου - ως αποτέλεσμα των σημερινών πολύνεκρων εκρήξεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

ΗΠΑ και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από την περιοχή

Για την έκρηξη έχει ενημερωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, που βρισκόταν σε μια συνεδρίαση με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και συζητούσαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως», μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας. «Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε ο Μαρτινόν στο Twitter.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών, ωστόσο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εργάζεται κατεπειγόντως για να διαπιστώσει τι συνέβη.

Επίσης, μια πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.

Eπιστρέφει στο Παρίσι ο Γάλλος πρεσβευτής

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώθηκε ραγδαία και κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι ιδιαίτερα τεταμένη, εκτίμησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ τεταμένη κατάσταση», είπε ο Μακρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, προτρέποντας όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Γαλλία προσπαθεί ακόμη να απεγκλωβίσει «πολλές εκατοντάδες» ανθρώπους από το Αφγανιστάν και θα κάνει «τα μέγιστα» για να τα καταφέρει, όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πετύχει τον στόχο αυτό, λόγω της κατάστασης στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε. «Τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 20 λεωφορεία με ανθρώπους με διπλή υπηκοότητα και με Αφγανούς τους οποίους θέλουμε να επαναπατρίσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτό σημαίνει πως «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι ακόμη διατρέχουν κίνδυνο». Ορισμένα από τα λεωφορεία αυτά βρίσκονται στην πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ και είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για το πώς θα απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τη χώρα, συνέχισε.

Για λόγους ασφαλείας, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στο Αφγανιστάν, ο Νταβίντ Μαρτινόν, θα επιστρέψει εντός των επόμενων ημερών στο Παρίσι και θα συνεχίσει να εργάζεται από τη γαλλική πρωτεύουσα, εξήγησε ο Μακρόν.

Καταδικάζει την επίθεση ο Γενς Στόλτενμπεργκ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε την επίσπευση της απομάκρυνσης ανθρώπων από την χώρα.

«Καταδικάζω έντονα τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Οι σκέψεις μου είναι σε όσους επλήγησαν και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προτεραιότητά μας παραμένει να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2021

«Φέρει τη σφραγίδα» του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν

Το αμερικανικό Fox News μετέδωσε ότι υπήρξαν και πυροβολισμοί ενώ αποδίδει την έκρηξη σε επίθεση αυτοκτονίας, με το Politico να αναφέρει πως πρόκειται για βομβιστή αυτοκτονίας του ISIS.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση, ενώ μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Τι είναι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν

Το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K ή ISKP) έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις αιματηρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Αφγανιστάν. Στοχοθετεί κυρίως μουσουλμάνους που θεωρεί αιρετικούς, ιδίως τους σιίτες. Τον Αύγουστο του 2019 εξαπέλυσε επίθεση σε έναν σιιτικό γάμο στην Καμπούλ, σκοτώνοντας 91 ανθρώπους. Μολονότι το ISIS-K και οι Ταλιμπάν είναι και οι δύο σουνιτικές, ισλαμιστικές οργανώσεις, οι σχέσεις μεταξύ τους είναι ανταγωνιστικές και αμοιβαία εχθρικές.

Νωρίτερα σήμερα, αναλυτές στον τομέα της ασφάλειας επισήμαναν ότι η δραστηριότητα του ISIS-K διακόπηκε απότομα εδώ και 12 ημέρες, ένδειξη ότι προετοίμαζε κάποια μεγάλη επιχείρηση, όπως βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Η προειδοποίηση αυτή ωστόσο δεν απέτρεψε πολλούς Αφγανούς που συνέχισαν να συρρέουν στο αεροδρόμιο για να καταφέρουν να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο. «Θα περιμένω μέχρι να κλείσει το αεροδρόμιο», είπε νωρίτερα ένας άνδρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Χαμίντ και ότι εργαζόταν για κάποιο υπουργείο πριν να καταλάβουν την Καμπούλ οι Ταλιμπάν. «Θα δώσουν τη δουλειά μας στους δικούς τους. Πώς θα φροντίσω την οικογένειά μου;» διερωτήθηκε, καθώς δεν τον καθησύχασε η διαβεβαίωση των Ταλιμπάν ότι οι πολίτες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: AP