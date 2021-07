ΗΑΕ: Έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι, άγνωστα τα αίτια

Μια έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, με τα αίτια της έκρηξης να μην είναι αμέσως γνωστά.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters, πυροσβεστικά και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης φαίνονται να κατευθύνονται στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Αμπού Ντάμπι.

Όπως μεταδίδει το Al Arabiya, η έκρηξη σημειώθηκε σε πλοίο στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι.

LATEST — Loud explosion heard at Jebel Ali Port in Dubai, cause unknownhttps://t.co/IzM9uNMZyFpic.twitter.com/XjgPyhExwd

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 7, 2021