Γώγος για κορονοϊό: Πιθανό να έχουμε νέο κύμα τον Σεπτέμβριο

Την άποψη πως είναι πιθανό να υπάρξει ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού στην Ελλάδα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο εξέφρασε ο καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της επιτροπής των ειδικών του ΕΟΔΥ Χαράλαμπος Γώγος.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Open και όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με εκτιμήσεις επιστημόνων που κάνουν λόγο για τέταρτο κύμα τον Σεπτέμβριο, είπε χαρακτηριστικά, «τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτή τη νόσο. Η αβεβαιότητα είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Δηλαδή το να έχουμε μια επιδημιολογική έξαρση το φθινόπωρο δεν αποκλείεται γιατί θα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα το καλοκαίρι, θα προστεθούν οι τουρίστες. Αλλά είναι στο χέρι μας να το αποφύγουμε, τηρώντας τα μέτρα, κάνοντας μεγάλο αριθμό εμβολιασμών. Δηλαδή αν πετύχουμε πάνω από το 50-60% εμβολιασμένων μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μπορούμε να το προλάβουμε», υπογράμμισε.

Ο κ. Γώγος είπε «έχει φανεί ότι η ύφεση της καμπύλης δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περιμέναμε, υπάρχει όμως και είναι πολύ σημαντικό παρότι είχαμε όλη αυτά τα ανοίγματα. Έχουμε 10-15% ελάττωση ιικού φορτίου και έχουν μειωθεί πολύ οι νοσηλείες, αρκετά οι σοβαρά πάσχοντες και λιγότερο οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ που είναι και κάτι που μας ανησυχεί. Η νόσος είναι παρούσα, το ποσοστό θετικότητας 4% είναι καλό αλλά δεν είναι το τέλειο. Άρα θα προχωρήσουμε με διαδικασία προσεκτικού ανοίγματος».

Όσον αφορά την αξιοπιστία των self test, είπε ότι όποιος έχει συμπτώματα θα πρέπει να κάνει κατευθείαν μοριακό ή rapid test και όχι μόνο το self test. «Τα self test δεν έχουν την ίδια ευαισθησία και ειδικότητα με τα μοριακά ή τα rapid.

Τα self test είναι ένα εργαλείο δημόσιας υγείας, έτσι πρέπει να το δούμε. Δηλαδή έχει σαν στόχο να ανιχνεύσει ασυμπτωματικούς ασθενείς που θα βγούνε προς τα έξω και θα μολύνουν τους συνανθρώπους μας. Μπορεί να μην ανιχνεύσει το 100% διότι η ευαισθησία του μπορεί να είναι γύρω στο 60-80%, που σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό θα μείνει στο σπίτι«, ανέφερε.

Σχετικά με την περίπτωση της 44χρονης στην Κρήτη, έκανε λόγο για "σπάνιες περιπτώσεις. 1 με 5 στο εκατομμύριο σε συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί να υπάρξει αυτό το σύνδρομο, της θρομβοπενίας με θρομβώσεις, δηλαδή μια αυτοάνοση κατάσταση. Ένα παράδοξο φαινόμενο. Είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά δυστυχώς μπορεί να συμβεί«, ανέφερε.

Τόνισε ότι αν κάποιος έχει θρομβωτικό επεισόδιο μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, «τότε μπορεί να αλλάξει τη Β δόση με άλλο εμβόλιο».