Tο ενδεχόμενο εξαγοράς της κοινοπραξίας των Daimler και BMV, Free Now, στην οποία ανήκει και η γνωστή στην Ελλάδα Beat εξετάζει η Uber σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Με την συμφωνία αυτή, αν πραγματοποιηθεί, η γνωστή πλατφόρμα μετακινήσεων θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά το μερίδιό αγοράς της τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Λατινική Αμερική, όπου η Beat έχει έντονη παρουσία.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην εταιρεία που μίλησαν στο Bloomberg, η Uber, εξέφρασε ενδιαφέρον για την απόκτηση της Free Now εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού που έχει πλήξει σφόδρα τις όποιας φύσεως μετακινήσεις. Η συγκυρία βέβαια και οι περιορισμένες μετακινήσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προσκόμματα στην όποια συμφωνία, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς.

Για την ώρα η συμφωνία δεν επιβεβαιώνεται από καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές οι οποίες αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο Bloomberg. Μια πρώτη αντίδραση πάντως καταγράφηκε στα χρηματιστηριακά ταμπλό, όπου οι μετοχές της Uber κατέγραψαν αύξηση 3,2%. Σημειωτέον ότι η μετοχή της Uber σημειώσει αύξηση 20% από τις αρχές του χρόνου.

Να θυμίσουμε ότι Daimler και BMW ένωσαν το Φεβρουάριο του 2019 τις δυνάμεις τους στο χώρο των mobile υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, δημιουργώντας την κοινοπραξία Your Now. Στην ομπρέλα της Your Now περιλαμβάνονται πέντε θυγατρικές μεταξύ αυτών και η Free Now, η οποία κατέχει την δημοφιλή ελληνική εφαρμογή μετακίνησης Beat, την αντίστοιχη ρουμανική Clever Taxi αλλά και την γαλλική εφαρμογή για ταξίδια Kapten. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης και πολύ μικρότερης δραστηριότητες εφαρμογές, όπως το Park Now και Share Now, εφαρμογή διαμοιρασμού μετακινήσεων. Σύμφωνα μάλιστα με το πρόσφατο μήνυμα αποχώρησης του CEO και συνιδρυτή της Beat, κ. Νίκο Δρανδάκη, η Beat είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ομίλου Free Now, έχοντας παρουσία σε Ελλάδα, Περού, Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία και Μεξικό.

Πέρα από την συγκεκριμένη προσπάθεια εξαγοράς, η Uber εξετάζει και δρομολογεί μειοψηφικές συμμετοχές σε αρκετές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο σύμφωνα με το Bloomberg, όπως στη Didi Chuxing της Κίνας και στην εταιρεία Grab της Νοτιοανατολικής Ασίας. Την ίδια στιγμή έχει αποφασίσει να πουλήσει την ευρωπαϊκή εμπορευματική της επιχείρηση και μέρος των μετοχών της στη Yandex της Ρωσίας.

Παρότι μάλιστα οι νομικές διαμάχες σε διάφορες χώρες την έχουν ωθήσει να περιορίσει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 10.000 πόλεις σε 70 περίπου χώρες. Την Δευτέρα μάλιστα κατάφερε κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης να ανακτήσει την άδεια λειτουργίας της για την πόλη του Λονδίνου, την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά της, για τους επόμενους 18 μήνες.

Διαβάστε επίσης: