Κρυπτονομίσματα: Υπεγράφη το διάταγμα Μπάιντεν για την εποπτεία τους - Ράλι 9,5% στο bitcoin

Υπεγράφη το αναμενόμενο διάταγμα του Τζο Μπάιντεν σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της υπουργού Οικονομικών Τζ. Γέλεν που έστειλαν σε ράλι το bitcoin και άλλα crypto. Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα ενισχύεται 9,29% στα 42.190 δολάρια.

Eίχαν υπάρξει αναφορές διαφωνιών ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και στο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, οι οποίες και οδήγησαν στην καθυστέρηση των κυβερνητικών ανακοινώσεων.

Το διάταγμα υπογράφηκε τελικά την Τετάρτη και καλεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να υιοθετήσουν μια ενιαία προσέγγιση για τη ρύθμιση και την εποπτεία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό μέρος του διατάγματος. Υπήρξαν αμέτρητες ιστορίες επενδυτών που έπεσαν σε απάτες σχετικές με crypto ή έχασαν τεράστια χρηματικά ποσά μέσω κυβερνοεπιθέσεων στα ανταλλακτήρια ή στους ίδιους τους χρήστες.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να αξιολογήσει και να αναπτύξει συστάσεις για τα κρυπτονομίσματα. Θέλει επίσης οι αρχές να «διασφαλίσουν επαρκή εποπτεία και προστασία έναντι τυχόν συστημικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιθυμούσαν να υποβαθμίσουν τυχόν συστημικούς κινδύνους που προκύπτουν τα κρυπτονομίσματα, υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα stablecoins. Αυτά είναι ψηφιακά tokens που προορίζονται να συνδέονται με την αξία υπαρχόντων νομισμάτων όπως το δολάριο.

Το θέμα των stablecoin απουσίαζε εμφατικά από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, αν και η Τζάνετ Γέλεν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να δει το Κογκρέσο να επιβάλει σχετικούς κανονισμούς.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε «μια άνευ προηγουμένου εστίαση συντονισμένης δράσης» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τον μετριασμό των κινδύνων παράνομης χρηματοδότησης και εθνικής ασφάλειας που δημιουργούν τα κρυπτονομίσματα. Ζητά επίσης διεθνή συνεργασία για το θέμα.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αρχές ανησυχούν τώρα και για την πιθανή χρήση των crypto για να βοηθήσουν Ρώσους πολίτες και εταιρείες που τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις να τις αποφύγουν.

Ο Μπάιντεν στο διάταγμα του αναφέρεται επίσης στο ενεργειακό κόστος που προκύπτει από ψηφιακά νομίσματα όπως το bitcoin. Τονίζει πως η κυβέρνηση οφείλει να μελετήσει τρόπους για να κάνει την καινοτομία των κρυπτονομισμάτων πιο «υπεύθυνη», μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα.

Το Bitcoin βασίζεται σε έναν μηχανισμό γνωστό ως proof of work για την επικύρωση των συναλλαγών και τη δημιουργία νέων νομισμάτων. Ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών «τρέχει» για να λύσει σύνθετους μαθηματικούς γρίφους προκειμένου να «εξορύξει» το κρυπτονόμισμα. Όσο περισσότερη υπολογιστική ισχύ έχει ένας miner, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητές του να ανταμειφθεί σε νέο bitcoin.

Αυτό έχει σημάνει συναγερμό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, με την Κίνα να απαγορεύει ακόμη και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων εντελώς πέρυσι. Αυτή η κίνηση οδήγησε σε μια έξοδο miners από τη χώρα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, όπως το Καζακστάν.

Μέρος της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου επικεντρώνεται στο να κερδίσουν οι ΗΠΑ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών όσον αφορά το crypto mining. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που η Κίνα έχει ουσιαστικά απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα.

Ο Μπάιντεν αναθέτει στο υπουργείο Εμπορίου «να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στις τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στη μόχλευση».

Αρκετά στελέχη του κλάδου έχουν ζητήσει μια τέτοια δράση, συμπεριλαμβανομένων των αφεντικών των Coinbase, Kraken και του ανταλλακτηρίου Gemini.

Το Blockchain, το οποίο εκπροσωπεί πολλές γνωστές εταιρείες κρυπτονομισμάτων, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Μπάιντεν «έχει την ευκαιρία να διασφαλίσει ότι η Αμερική παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογική καινοτομία για τα επόμενα χρόνια».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει επίσης να επεξεργαστεί μια ψηφιακή έκδοση του δολαρίου.

Το διάταγμα έρχεται καθώς η Κίνα καθοδηγεί την «κούρσα» για τα νομίσματα των κεντρικών τραπεζών ή CBDC, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν smartphone για να πραγματοποιούν πληρωμές και να χειρίζονται τα οικονομικά τους.

Ο Μπάιντεν δεν διευκρινίζει αν οι ΗΠΑ πρέπει να λανσάρουν το δικό τους ψηφιακό νόμισμα. Αντίθετα, καλεί την κυβέρνηση να δώσει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός πιθανού CBDC.

Η Fed ξεκίνησε πέρυσι τις εργασίες για τη διερεύνηση της πιθανής έκδοσης ενός ψηφιακού δολαρίου, δημοσιεύοντας μια πολυαναμενόμενη έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τέτοιων εικονικών νομισμάτων, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη θέση σχετικά με το εάν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκδώσουν ένα.

Η παράδοση της νέας ατζέντας για τα κρυπτονομίσματα «διώχνει» μια βασική πηγή αβεβαιότητας για έναν κλάδο που έχει ήδη κλονιστεί από πολυάριθμη νομική και κυβερνητική πίεση αλλά και σκάνδαλα.

«Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για τα κρυπτονομίσματα, τα ψηφιακά assets και το Web 3, παρόμοια με την συνειδητοποίηση της κυβέρνησης του 1996-1997 για το εμπορικό διαδίκτυο», ανέφερε στο Twitter ο Jeremy Allaire, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Circle.

