Crypto: To Avalanche ξεπέρασε το Shiba Inu σε αξία κεφαλαιοποίησης μετά από συμφωνία με την Deloitte

Το κρυπτονόμισμα Avalanche έχει εκτιναχθεί τις τελευταίες μέρες, μεταφέροντας το για λίγο στο top 10 με βάση την αγοραία αξία και ξεπερνώντας το Dogecoin και το Shiba Inu, μετά από μια συμφωνία που σχετίζεται με τη βελτίωση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση καταστροφών στις ΗΠΑ.

Το token Avalanche, AVAX, έφτασε στο ρεκόρ των 144,96 δολαρίων την Κυριακή προτού απωλέσει κάποια κέρδη, σύμφωνα με την CoinGecko, και τώρα βρίσκεται στο νούμερο 11 στην κατάταξη σε κεφαλαιοποίηση περίπου στα 29 δισ. δολάρια - μεταξύ των memecoins Dogecoin και Shiba Inu. Εκτινάχθηκε όταν η δημιουργός του, εταιρεία Ava Labs, την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Deloitte για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών πλατφορμών ανακούφισης από καταστροφές.

«Είναι ένα άλλο παράδειγμα ταχύτερων, φθηνότερων ανταγωνιστών του Ethereum που τα πάνε καλά», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζόναθαν Τσίζμαν του ανταλλακτηρίου FTX, επικαλούμενος επίσης τη συμφωνία της Deloitte. «Υπάρχει μια τεράστια επίδραση πλούτο και πολύ ευκαιριακό και κινητό κεφάλαιο».

Η πλατφόρμα Close As You Go αξιοποιεί το blockchain του Avalanche για να βελτιώσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την ακρίβεια της χρηματοδότησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με μια ανάρτηση από την Ava Labs, και θα βοηθήσει τους κρατικούς και τοπικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να απλοποιήσουν και να εξορθολογήσουν τις εφαρμογές αποζημίωσης για καταστροφές.

Το Avalanche έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες 30 ημέρες και έχει αυξηθεί πάνω από 3.000% σε ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι διαβόητα για την αστάθεια τους, και ακόμη και αυτά που είναι στην κορυφή όσον αφορά την αξία τους, μπορεί να έχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Για παράδειγμα, το token ADA του Cardano έχει μειωθεί περισσότερο από 40% από το ρεκόρ του στις αρχές Σεπτεμβρίου και το DOT του Polkadot έχει μειωθεί κατά 25% από το υψηλό πριν από μερικές εβδομάδες.

Το Avalanche Foundation είπε τον Σεπτέμβριο ότι είχε συγκεντρώσει 230 εκατομμύρια δολάρια από ιδιωτική πώληση crypto, με συμμετέχοντες όπως οι Polychain και Three Arrows Capital - οι οποίοι υποστήριξαν επίσης το fund 200 εκατομμυρίων δολαρίων Blizzard που ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες για την προώθηση της ανάπτυξης του Avalanche.

«Έχει να κάνει με την χρησιμότητα, τόσο για την καθαυτή crypto όσο και για την παραδοσιακή crossover τεχνολογία», δήλωσε ο Τζον Γου, πρόεδρος της Ava Labs, σε ένα μήνυμα του την Κυριακή.

