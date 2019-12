Σε συμφωνία ήρθε η Tesla με τους δανειστές της στην Κίνα και διασφάλισε δάνειο ύψους έως και 9 δισ. γουάν, δηλαδή 1,29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Πέμπτης.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του CNBC, ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων θα χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο αυτό για να προχωρήσει στην κατασκευή ενός εργοστασίου Tesla στη Σαγκάη.

Τέσσερις τράπεζες για ένα εργοστάσιο

Η China Construction Bank Corp, η Agricultural Bank of China, η Shanghai Pudong Development Bank και η Industrial and Commercial Bank of China είναι οι δανειστές που υπέγραψαν το σύμφωνο με την Tesla.

Πέρα από την κατασκευή και τη λειτουργία του εργοστασίου στη Σαγκάη, το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για να «πληρωθεί» το χρέος της Tesla που έχει ημερομηνίας εξόφλησης της 4η Μαρτίου 2020.

Το εργοστάσιο θα είναι το πρώτο της Tesla που θα βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και στόχο έχει να αυξήσει τις πωλήσεις, αλλά και να αποφύγει τους αυξημένους δασμούς εισαγωγής που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.