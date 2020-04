Σε θετικό έδαφος γύρισαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, με τους επενδυτές να λαμβάνουν ώθηση από το tweet του Τραμπ για το «μαύρο χρυσό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακούφισε σε πρώτο βαθμό τους επενδυτές λέγοντας οι μεγάλες πετρελαϊκές δυνάμεις μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν ώστε να μην οδηγηθούν σε ένα πόλεμο τιμών.

Ο πλανητάρχη έκανε λόγο για επικείμενη συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας, για περικοπή της τάξης των 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, στην παραγωγή πετρελαίου.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!