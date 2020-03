Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκεύη, μετα τη χθεσινή μικρή «ανάσα» που πήραν.

Οι επενδυτές ακροβατούν σε ένα τεντωμένο σχοινί, με την ύφεση να είναι πλέον ορατή. Fed, ΕΚΤ, Bank of England, Bank of Japan και Bank of Canada ηγούνται των προσπαθείων των κεντρικών τραπεζών ανοίγοντας την «κάνουλα» της ρευστότητας.

Παράλληλα οι κυβερνήσεις όλων των κρατών λαμβάνουν και ετοιμάζουν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα ώστε να υποστηρίξουν κλάδους που πλήττονται από τον Covid-19.

Την Πέμπτη η ΕΚΤ ανακοίνωσε πρόγραμμα «μαμούθ» 750 δισ. ευρώ με την ονομασία Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) που στοχεύει στην πρόσθετη αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Στο πρόγραμμα που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα μέσω του waiver, με την ΕΚΤ να αγοράζει μέχρι και 16 δισ. ευρώ ελληνικό χρέος το 2020 (με βάση το 33% του χρέους μιας χώρας). Ωστόσο αν σκεφτεί κανείς πως θα αλλάξουν πολλά κριτήρια και όρια αγορών στο πρόγραμμα το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί δυνητικά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα είχε εξαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ.

Δείκτες

Την Παρασκευή ο Dow Jones διολίσθησε 4,62% στις 19.160 μονάδες, ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 3,92% στις 6.879 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 4,37% στις 2.304 μονάδες.