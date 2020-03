Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε πρόγραμμα «μαμούθ» 750 δισ. ευρώ με την ονομασία Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) που στοχεύει στην πρόσθετη αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Στο πρόγραμμα που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού, όπως έγινε γνωστό συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα μέσω του waiver, με την ΕΚΤ να αγοράζει μέχρι και 16 δισ. ευρώ ελληνικό χρέος το 2020 (με βάση το 33% του χρέους μιας χώρας). Ωστόσο αν σκεφτεί κανείς πως θα αλλάξουν πολλά κριτήρια και όρια αγορών στο πρόγραμμα το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί δυνητικά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα είχε εξαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP). Για τις αγορές κρατικών ομολόγων, θα εξακολουθήσει να ισχύει το capital key των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Συνολικά ο όγκος χρημάτων των δύο προγραμμάτων, δηλαδή του APP των 120 δισ. ευρώ και του PEPP των 750 δισ. ευρώ, θα ανέλθει στα 950 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι αγορές στο πλαίσιο του νέου προγράμματος PEPP θα διεξαχθούν με ευέλικτο τρόπο. Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις της κατανομής των ροών αγορών με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα θα επεκταθεί το φάσμα των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς εταιρικού τομέα (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικούς εταιρικούς τίτλους καθιστώντας όλα τα εταιρικά ομόλογα επαρκούς πιστωτικής ποιότητας επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο του CSPP.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα τερματίσει το πρόγραμμα PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορονοϊού έχει παρέλθει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του έτους.

