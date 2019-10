Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη μετά από δημοσιεύματα πως οι κινέζοι αξιωματούχοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν σε πιο ευάλωτα και περίπλοκα οικονομικά ζητήματα ώστε να επιτευχθεί μία πρώτη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Τwitter ανέφερε πως «η Κίνα και οι ΗΠΑ εργάζονται για την επιλογή ενός νέου χώρου, όπου θα υπογραφεί η πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας, η οποία είναι το 60% της συνολικής συμφωνίας, μετά την ακύρωση (της Συνόδου) APEC στη Χιλή, λόγω μη σχετικών περιστάσεων. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Πρόεδρος Σι και ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψουν!».

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!