Με διστακτική άνοδο, αλλά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος έκλεισε ο Γενικός Δείκτης την Πέμπτη, με τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ να επισκιάζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε διστακτική άνοδο 0,04% στις 637,55 μονάδες. Ο τζίρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στα 39,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 24,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 4,8 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,10%, στις 1.544,01 μονάδες, ενώ μεγαλύτερη άνοδο 1,47% σημείωσε ο Mid Cap και στις 838,99 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,61% στις 331,85 μονάδες. Η μετοχή της Eurobank σημείωσε πτώση 1,77% της Alpha Bank -1,76% και της Εθνική Τράπεζας 1,4% και της Τράπεζα Πειραιώς -1,2%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco(+6,68%), της Τέρνα Ενεργειακή(+3,76%), της Jumbo(+2,37%), του ΟΠΑΠ (+2,22%), της Fourlis(+1,63%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,28%), της Eurobank(-1,77%), της Alpha Bank(-1,76%) και της Motor Oil(-1,52%). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (+6,18%) , των Προσωπικών προϊόντων (+2,66%) και των ταξιδιών, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (-2,24%) και των Τραπεζών (-1,61%).

Μήνυμα από Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ έθεσε ξανά την ανάγκη να υπάρξει μια συντονισμένη δημοσιονομική απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. «Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συμφωνήσουν σε ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων» δήλωσε η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ ανέφερε για την ύπαρξη μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων πως ο κίνδυνος αυτός υπήρχε και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και μπορεί να διατηρηθεί. Για το λόγο αυτό η ίδια ανέφερε πως «καλωσορίζουμε την πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ. Είναι σημαντικό οι ηγέτες να συμφωνήσουν γρήγορα σε ένα φιλόδοξο πακέτο».

DBRS: Το ελληνικό real estate δεν θα μείνει αλώβητο από την πανδημία

Το ελληνικό real estate διατήρησε τη θετική δυναμική ανάπτυξης το α' τρίμηνο του 2020 παρά την πανδημία του κορονοϊού όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης DBRS σε ανάλυση του με τίτλο «Greek Housing Market Is Not Immune to the Coronavirus Disease».

Όπως τονίζει ο οίκος η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους επενδυτές αλλά και οι βελτιωμένες εγχώριες οικονομικές συνθήκες αποτέλεσαν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του ελληνικού real estate. Ωστόσο, το άνευ προηγουμένου οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και στις συναλλαγές ακινήτων το β' τρίμηνο του 2020 και θα αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς και τις τιμές το β' εξάμηνο του έτους.