Το ελληνικό real estate διατήρησε τη θετική δυναμική ανάπτυξης το α' τρίμηνο του 2020 παρά την πανδημία του κορονοϊού όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης DBRS σε ανάλυση του με τίτλο «Greek Housing Market Is Not Immune to the Coronavirus Disease».

Μετά από μια πτώση 54% από το 2009 έως το 2017, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 9% το 2018-2019, ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020 αυξήθηκαν κατά 6,9%.

Όπως τονίζει ο οίκος η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους επενδυτές αλλά και οι βελτιωμένες εγχώριες οικονομικές συνθήκες αποτέλεσαν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του ελληνικού real estate. Ωστόσο, το άνευ προηγουμένου οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και στις συναλλαγές ακινήτων το β' τρίμηνο του 2020 και θα αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς και τις τιμές το β' εξάμηνο του έτους.

Η δραστηριότητα, όπως μετράται από τον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν, αφού αυξήθηκε κατά 41% (YoY) το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 12% το 2019, μειώθηκε κατά 23% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης από την ζήτηση από το εξωτερικό, οι προοπτικές του ελληνικού real estate το 2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας και τον ρυθμό ανάκαμψης των μεγάλων αγορών ξένων αγοραστών, την όρεξή τους για ταξίδια και σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη τους στον χειρισμό της κρίσης στην Ελλάδα.

Κατά την άποψη της DBRS, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής αγοράς κατοικιών θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της Ελλάδας να ανακάμψει από την πανδημία χωρίς να υποστεί μόνιμη ζημιά στην αγορά εργασίας και την ικανότητά της να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών βελτιώνοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και συνεχίζοντας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ξένη ζήτηση και οικονομική ανάκαμψη - Βασικοί μοχλοί

Η ανάλυση της DBRS δείχνει ότι, το 2019, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10,4% (YoY) στην Αθήνα, 6,8% στη Θεσσαλονίκη, και κατά 4,1% σε άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζί με τις βελτιωμένες συνθήκες στην ελληνική οικονομία, η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους επενδυτές και η θέση της Ελλάδας ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού συνέβαλαν στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων.

Οι άμεσες επενδύσεις από χώρες της Ευρωζώνης στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% των συνολικών εισροών, κυρίως από τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, και το υπόλοιπο 20% από μη κατοίκους της ΕΕ, κυρίως από την Κίνα, τη Ρωσία και τις αραβικές χώρες.

Κυριαρχεί η αβέβαιότητα στο β΄εξάμηνο

Όπως αναφέρει η DBRS η οικοδομική δραστηριότητα, η οποία υπολογίζεται βάσει των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν, μειώθηκε κατά 23% τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Επιπλέον, δεδομένα από διαδικτυακές πλατφόρμες δείχνουν ότι οι συναλλαγές κατοικιών, μετά την οριακή αύξηση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο μειώθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς η Ελλάδα επέβαλε lockdown.

Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν μια μικρή αύξηση στις συναλλαγές σε ακίνητα, αλλά δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η προοπτική της αγοράς κατοικίας φέτος. Παράλληλα σύμφωνα με την ανάλυση της DBRS η πανδημία αναμένεται να καθυστερήσει την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς οι προβλέψεις αποτυπώνουν μια σοβαρή ύφεση το 2020 λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό, ο οποίο συμβάλλει περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει περίπου το 16% της συνολικής απασχόλησης.

Για να περιορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο από την πανδημία, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα μεγάλο πακέτο ρευστότητας για τη στήριξη του εισοδήματος των νοικοκυριών, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανάκαμψης της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες παρείχαν επίσης μορατόρια δανείων για ιδιώτες και εταιρείες που επλήγησαν από την κρίση. Κατά την άποψη του DBRS, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και η πρόληψη ενός νέου κύματος κρουσμάτων που θα οδηγήσει σε σοβαρή υγειονομική κρίση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα καθορίσει τις προοπτικές για την εγχώρια αγορά κατοικίας. Η εξάρτηση από την εξωτερική ζήτηση καθιστά την αγορά κατοικιών ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές της ζήτησης.

Έτσι, ένα πιο έντονο οικονομικό σοκ και μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη από την πανδημία στις οικονομίες από τις οποίες προέρχονται οι ξένοι αγοραστές των ελληνικών ακινήτων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές της αγοράς ακινήτων. Εν μέσω αβεβαιότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, οι ξένοι επενδυτές ενδέχεται να αναστείλουν ή να καθυστερήσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ικανότητά τους να ταξιδέψουν και να υπάρξουν σαφέστερα μηνύματα σχετικά με την πανδημία.

Όπως σημειώνει η DBRS δεδομένης της σημασίας του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, η ζήτηση για βραχυπρόθεσμα ενοίκια στην Αθήνα και σε άλλες τουριστικές περιοχές αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια προκαλώντας ανοδική τάση στις τιμές των κατοικιών. Ωστόσο, λόγω του σημαντικού αντίκτυπου της κρίσης του κορονοϊού στον ταξιδιωτικό κλάδο, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια μετατόπιση από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα μισθώματα, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι πρόθυμοι να εξασφαλίσουν μια πιο μακροπρόθεσμη ροή εσόδων από τα ακίνητά τους. Για την DBRS είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν αυτό θα μπορούσε να έχει πιο μόνιμο αντίκτυπο στην αγορά και να οδηγήσει σε προσαρμογές των τιμών, καθώς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της πανδημίας.