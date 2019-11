Η άνοδος καλά κρατεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης, με την αγορά να έχει ανακτήσει το «οχυρό» των 860 μονάδων, με τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου, στη σκιά των πληροφοριών πως οι δύο κινεζικοί τραπεζικοί κολοσσοί, Industrial and Commercial Bank of China και Bank of China, αφίχθησαν στην Ελλάδα με μεγάλα σχέδια στις αποσκευές τους.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο insider.gr ότι τα δύο ιδρύματα έχουν σκοπό να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ελληνική οικονομία, τόσο μέσω επενδύσεων όσο και ενδεχόμενων εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, στις 15:35, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 862,99 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,83%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,56 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ (+2,88%), της Εθνικής (+2,72%), της Alpha Βank (+2,70%) και της Eurobank (+2,50%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Fourlis (-0,92%), του ΟΛΠ (-0,86%) και της Μυτιληναίος (-0,41%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι δείκτες των Τραπεζών (+2,61%) και των Πρώτων Υλών (+2,07%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες της Υγείας (-1,11%) και του Εμπορίου (-0,34%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η MIG με 4.019.086 και 1.603.997 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν ο ΟΤΕ με 6,587 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 3,620 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MLS Πληροφορική +13,35% και Μαθιός Πυρίμαχα +9,86%. Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας -19,40% και Pasal -18,09%.