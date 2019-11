Με μεγάλα σχέδια στις αποσκευές τους αφίχθηκαν στην Ελλάδα οι δύο τραπεζικοί κολοσσοί, Industrial and Commercial Bank of China και Bank of China.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο insider.gr ότι τα δύο ιδρύματα έχουν σκοπό να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ελληνική οικονομία, τόσο μέσω επενδύσεων όσο και ενδεχόμενων εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο. Χαρακτηρίζουν δε «πολύ θετική» την είσοδο δύο νέων, ισχυρών παικτών στον εγχώριο κλάδο.

Στο πλαίσιο των 16 συμφωνιών που υπεγράφησαν εχθές, Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα σε ελληνικές και κινεζικές εταιρείες και φορείς, ανακοινώθηκε η δραστηριοποίηση των δύο τραπεζών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα:

• Ανακοίνωση για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα της Bank of China. Υπεγράφη συμφωνία από ελληνικής πλευράς από τον Υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Θεόδωρο Μητράκο και από Κινεζικής πλευράς από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Bank of China κ. Liu Liange. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως, με ενεργητικό ύψους 230 δισ. δολαρίων.

• Ανακοίνωση για την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα της Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κίνας. Υπεγράφη από ελληνικής πλευράς από τον κ. Μητράκο και από Κινεζικής πλευράς από τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή της Industrial and Commercial Bank of China κ. Chen Siqing. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της ICBC στην Αθήνα, της μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως, με ενεργητικό ύψους 338 δισ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι οι δύο κινεζικοί κολοσσοί αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο τόσο στις άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κίνα στη χώρα μας, όπως οι επιχειρηματικές ενέργειες εκ μέρους εδραιωμένων εταιρειών, αλλά και σε επίπεδο φυσικών προσώπων μέσω μέτρων όπως η Χρυσή Βίζα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι τα χαμηλότοκα δάνεια που εξασφάλισε ο ΑΔΜΗΕ από τις δύο αυτές τράπεζες χάρη στον στρατηγικό του επενδυτή, τη State Grid, που δηλώνει σταθερά το ενδιαφέρον της για νέες επενδύσεις στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η έλευση των δύο ιδρυμάτων θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία και ένδειξη επιτάχυνσης της αναπτυξιακής προσπάθειας.